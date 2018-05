« Samara-Arena »

© Egor Алеев/TASS

MOSCOU, le 7 mai. /Corr. TASS Michael Личков/. Un match d’essai sur « Samara-Scène » entre « les Ailes de Conseils et краснодарской « Kuban » (1:0) dans le cadre de la 37-ème tour de la ligue nationale de Football (RÉPÉTITIONUNE) s’est bien passé. Ce sujet TASS a déclaré le directeur général du comité d’organisation de la « Russie-2018 », Alexei Sorokin.

Voir aussi

Plus de 40 milliers de fans a recueilli le deuxième test match au stade de Samara-Arena »

Le premier match de la « Samara-Scène »: la tempête n’a effrayé самарцев

Лебеденко a appelé l’ouverture du stade de Samara-Arena » le grand événement de football de la fédération de RUSSIE

Ce match est devenu le deuxième test au stade de Samara Arena dans le cadre de la préparation de la coupe du monde. Plus de 40 millions de spectateurs ont assisté à un jeu. Le troisième test match aura lieu le 11 mai, « les Ailes de Conseils-2 » joueront avec саранской « Мордовией » dans un match de la ligue de football Professionnel (PFL). Le 28 avril, « les Ailes de Conseils » dans le cadre de la 35-ème tour de la primauté RÉPÉTITIONUNE a organisé son premier test match, en jouant avec воронежским de la « Torche » (2:1).

« Contrairement à un match à Ekaterinbourg (test match entre l’Oural et пермским « Амкаром » – env. TASS) de la réunion de Samara a presque entièrement chargé. Sur le jeu a rassemblé plus de 40 millions de fans, et en général tout était bien organisé. Nous avons noté quelques points, mais ils sont extrêmement opérationnel de la nature », a déclaré Sorokin.

« Il existe d’importantes améliorations par rapport au premier match. Décharger les fans de la cuvette du stade s’élève à environ 12 minutes, dans le quartier de la demi-heure éclaircie le terrain. Pour nous, ne pas se détendre, car considérons que maintenant au stade vont les gens qui vivent dans la région, et la coupe du monde sera un grand nombre d’étrangers. Dans tous les cas, le travail ne s’arrête pas, allons renforcer la direction de la navigation piétonne, l’infrastructure des transports et de l’orientation organisationnelle générale », a ajouté l’interlocuteur de l’ATTENTAT.

Coupe du monde de football aura lieu du 14 juin au 15 juillet à 12 stades dans 11 villes de la Russie. Samara prendra six matches du tournoi: les rencontres de la phase de groupes de la Costa Rica – Serbie (17 juin), le Danemark, l’Australie (21 juin), Uruguay – Russie (25 juin) et le Sénégal – Colombie (28 juin), ainsi qu’un match de 1/8 de finale 1/4 de finale.