Le président du comité d’organisation de la « Russie-2018 », Alexei Sorokin

© Alexander Рюмин/TASS

SOTCHI, le 1er mars. /TASS/. La décision sur l’utilisation temporaire des tribunes du stade « Фишт » à Sotchi pendant la coupe du monde de football de 2018 sera prise prochainement. A déclaré aux journalistes, le président du comité d’organisation de la coupe du monde Russie 2018″ Alexei Sorokin.

Temporaire de la tribune situées au sud et au nord les tribunes du stade « Фишт ». Lors de la Coupe des confédérations l’été dernier, ils ont été utilisés partiellement: les billets étaient vendus que sur les 12 premiers rangs.

« C’est l’une des activement examinés sujets liés à ce stade. Il n’est pas exclu que les billets seront en partie vendus, comme il a été à la Coupe des confédérations. Mais n’est pas exclue de l’option, que les tribunes seront utilisés, en tout. Jusqu’à ce qu’une compréhension claire de pas, bientôt une décision sera prise », a déclaré Sorokin.

La visite d’inspection

Jeudi, les représentants du comité d’organisation du tournoi et de la fédération Internationale de football ont visité le stade Фишт » dans le cadre de la deuxième phase finale de la visite d’inspection avant la coupe du monde. 2 et 3 mars, le groupe se rendra « Rostov – Arène » et « Kazan-Arène », respectivement.

« Le stade à Sotchi a déjà fait l’expérience, nous avons ici des matches de la Coupe des confédérations avec beaucoup de succès, il est prêt. Certains des changements que nous procédons à – étendre le centre de presse ont changé le secteur sportif. En général, le stade est prêt, Sotchi peut recevoir des invités et a une expérience énorme », a déclaré Sorokin.

Le directeur du département de la FIFA sur le déroulement de la compétition et des activités Colin Smith a dit que l’organisation reste satisfait du travail des autorités de la région de Krasnodar de formation du stade de la coupe du monde. « Les exigences de la compétition de la part de la FIFA est plus élevé que pour la Coupe des confédérations de la fifa, mais les travaux sont en cours, nous les analysons, testons et nous communiquons à l’achèvement de certains systèmes moments. La météo n’est pas très chaud, mais la réception était très agréable, c’est pourquoi nous attendons avec impatience l’été et la coupe du monde », a – t-il.

Les matches de la coupe du monde auront lieu dans les 11 villes de Russie du 14 juin au 15 juillet. À Sotchi, joueront de l’équipe du Portugal et de l’Espagne (groupe B, le 15 juin), de la Belgique et du Panama (groupe G, le 18 juin), de l’Allemagne et de la Suède (groupe F, le 23 juin), l’Australie et le Pérou (groupe C, le 26 juin).