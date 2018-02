SAINT-PÉTERSBOURG, le 26 février. /Corr. TASS Oleg Сердобольский/. Russe de la cornée de l’orchestre sous la direction de Sergei Démolis donnera lundi à saint-Pétersbourg pour un concert de charité pour les enfants et les adultes lourdement handicapées. La soirée aura lieu dans la Petrikirche sur la perspective Nevski.

« Notre premier concert de bienfaisance au Petri a eu lieu il y a sept ans, et je suis heureux que notre commonwealth avec les organisations social volontariat en cours », – a déclaré plus tôt d’une conférence de presse au centre de presse TASS de saint-Pétersbourg Sergej Démolis. Compte tenu de la magnifique acoustique de cette cathédrale luthérienne, il a mis dans le cadre du programme de la musique d’orgue du son.

« Vu que la vibration sonore de la cornée de l’orchestre apporte un effet curatif sur les gens, est – ce son purifie. C’est pourquoi tous les gens qui viennent au concert, je vous garantis la bonne humeur. Et ensemble, nous aiderons ceux qui ont besoin de nos soins ». – a déclaré le musicien.

L’orchestre participe activement à des programmes et collabore, en particulier, à saint-pétersbourg pour une organisation caritative « Perspectives ».

Cette organisation a déjà plus de deux décennies, exerce son activité dans Pavlovsky maison-internat pour les enfants souffrant de troubles graves du développement et a récemment commencé à l’accompagnement psychologique « павловских pupilles », afin de faciliter leur acclimatation dans neuropsychiatriques internats de la ville. Comme annoncé par le directeur des relations extérieures de l’organisation « Perspectives » de Svetlana Mamonova, les fonds recueillis au gala de charité destinés à l’achat « et d’autres moyens techniques de la réadaptation ».

Les programmes de bénévolat

De soutenir les personnes souffrant d’un handicap tout le rôle des programmes de bénévolat, qui, à ce stade, acquièrent une envergure internationale. Ainsi, le programme « social de l’année », répandue en Europe, à saint-Pétersbourg travaillent les garçons et les filles de l’Autriche, de l’Allemagne, de l’Espagne, de la France. C’est surtout les récents diplômés d’écoles, qui découvrent la vie d’adulte.

« Je suis venu ici, parce que la Russie m’est très intéressant, et dans son « social de l’année », j’aide les enfants à Pétersbourg, qui ont besoin de notre aide », a déclaré en conférence de presse, le jeune homme à partir de Allemagne, Arthur Meyer.

Russes bénévoles est principalement des étudiants. Le programme international sur la ils travaillent non seulement dans sa ville natale, mais aussi à l’étranger, a indiqué le chef de programme de bénévolat de l’organisation « Perspectives » Anna de Toula. Elle estime que ces échanges volontaires d’aides « c’est la passerelle, сближающий dans la noble cause ».