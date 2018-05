Russe de l’acteur Yuri Томошевского кремируют en Allemagne

SAINT-PÉTERSBOURG, le 8 mai. /TASS/. Le directeur de la philharmonie d’Etat de Saint-Pétersbourg pour les enfants et les jeunes, artiste émérite de Russie Dans Томошевского, décédé le 5 mai en Allemagne à la suite d’un accident sont par la suite incinérés dans ce pays. L’urne contenant ses cendres seront amenés à saint-Pétersbourg, où se dérouleront les adieux et les funérailles, a rapporté un journaliste de l’TASS fille de l’artiste et réalisateur Séraphin Томошевская.

« Maintenant, dans l’Allemagne prennent tous les documents nécessaires, après quoi il passera la crémation. Ensuite, l’urne est amenée à Pétersbourg. Une fois que nous apprenons quand cela arrive, nous en informerons immédiatement », dit – elle d’un Séraphin. Elle a ajouté que le père s’est rendu en Allemagne pour les parents, « c’était un voyage privé, et à la suite d’un tragique accident, il est mort ».

Томошевский est mort à 62 ans.

Diplômé de théâtre de la faculté de ГИТИСа (1978), Yuri Томошевский en 1987, avec le soutien du réalisateur Georges Товстоногова a fondé le théâtre dramatique d’un acteur « Refuge de comédiens et de nombreuses années a été le directeur artistique. Depuis 2006 et jusqu’à la fin de la vie, l’assistant a été le principal réalisateur de la philharmonie de Saint-Pétersbourg pour les enfants et les jeunes. En 2013, il a créé le « théâtre Romantique Yuri Томошевского » et a été le directeur artistique de cette jeunesse de l’équipe.

Томошевский a mis plus de 50 spectacles. Parmi les plus célèbres de ses productions – « l’arbre de Noël chez les Ivanov », « Vieille femme », « l’histoire de Renard », « Médée », « tunique Empoisonnée », « Antigone » et « Brillant Saint-Pétersbourg », sa préférée spectacle, qui, dans le courant de mai, ses disciples pour la première fois, joueront sans leur maitre. Parmi ses récompenses – Царскосельская art award (2001).