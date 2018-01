Russie: abandon des recherches pour retrouver un navire avec 21 marins

Image d’illustration –

Les opérations de recherche d’un navire de pêche russe avec 21 membres d’équipage qui avait appelé à l’aide ce jeudi en mer du Japon ont été abandonnées, les services de secours estimant lundi qu’il n’y a plus d’espoir de retrouver des survivants.

« En raison de l’absence de tout espoir raisonnable de retrouver des membres de l’équipage vivants (…) les recherches ont été abandonnées à 20H00 (10H00 GMT) », a déclaré à l’AFP Nikolaï Pirojkov, le chef du centre de sauvetage maritime de Vladivostok, en Extrême orient russe.

Des recherches pendant cinq jours

Seuls les navires passant dans la zone du naufrage continueront à scruter la mer pour rechercher d’éventuels survivants, a-t-il ajouté. Le navire de pêche Vostok (« Est ») avait lancé un signal d’alerte jeudi à 200 kilomètres de la côte de la région Primorski, en Extrême orient russe.

Pendant cinq jours, des hélicoptères et un avion de reconnaissance du ministère russe des Situations d’urgence, ainsi que de nombreux bateaux et secouristes, ont mené des opérations de recherche, par des températures glaciales et des vents violents.