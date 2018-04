Russie: le gouvernement soutiendra les entreprises sanctionnées par les USA

Le gouvernement russe a assuré lundi qu’il soutiendrait les entreprises visées par les nouvelles sanctions décrétées par les Etats-Unis, qui ciblent les actifs de plusieurs oligarques majeurs et inquiètent les investisseurs.

« Dans la situation actuelle, si leur situation s’aggrave nous les soutiendrons », a déclaré le vice-Premier ministre Arkadi Dvorkovitch, cité par les agences russes, précisant que « ces entreprises bénéficient déjà d’un soutien constant ».

Les nouvelles sanctions américaines risquent de porter un coup dur à l’économie russe.

Sept « oligarques » ainsi que douze entreprises qu’ils possèdent ou contrôlent font partie de la nouvelle liste. Parmi eux figurent Oleg Deripaska, propriétaire du géant de l’aluminium Rusal, Igor Rotenberg et Viktor Vekselberg, acteurs importants du secteur énergétique tout comme Kirill Chamalov, présenté par Washington comme le gendre du président Poutine.

Les marchés boursiers russes étaient en fort repli lundi et le rouble a également souffert, atteignant ses plus bas niveaux depuis plus d’un an.

Pendant ce temps sur la Bourse de Hong Kong, Rusal perdait près de la moitié de sa valeur, ce qui pourrait selon lui aboutir à un « défaut » sur une partie de sa dette.

L’entreprise publique russe chargée des exportations militaires, Rosoboronexport, également sur la liste, avait déclaré vendredi que les sanctions constituaient « une excuse pour écarter la Russie du marché mondial des armements »