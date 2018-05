Russie: Vladimir Poutine a prêté serment en tant que président

Vladimir Poutine a prêté serment lundi pour son quatrième mandat à la présidence de la Russie, jusqu’en 2024, après déjà 18 ans aux commandes du pays, en tant que chef de l’Etat ou du gouvernement. « Je considère comme mon devoir et le sens de ma vie de faire tout mon possible pour la Russie, pour son présent et pour son avenir », a-t-il déclaré, après avoir prêté serment, la main sur la Constitution, lors d’une cérémonie solennelle au Grand palais du Kremlin, en présence des présidents des deux chambres du Parlement russe et celui de la Cour constitutionnelle.

Réélu en mars avec 76,7% des voix, soit le score le plus élevé depuis son arrivée au pouvoir, Vladimir Poutine s’est imposé plus que jamais comme l’homme fort d’une Russie qu’il a replacée au premier rang sur la scène internationale, au prix de tensions croissantes avec les Occidentaux.

« Je suis particulièrement conscient de ma responsabilité colossale devant chacun de vous, devant la Russie », a lancé Vladimir Poutine. « Je ferai tout pour augmenter la puissance, la prospérité et la gloire de la Russie », a assuré M. Poutine, devant les députés, les sénateurs et des personnalités du monde culturel russes réunis au Kremlin.

Le scrutin qu’il avait remporté en arrivant très loin devant ses adversaires avait été qualifié de « transparent au maximum » par la Commission électorale. L’opposition et des ONG russes avaient de leur côté fait état de milliers d’irrégularités, notamment de bourrages d’urnes et d’électeurs emmenés voter par autocars entiers sous pression de leur employeur.