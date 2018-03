Russo-japonaise d’hiver de l’école de formation des experts de l’Arctique s’est terminée à Iakoutsk

IAKOUTSK, le 2 mars. /TASS/. Environ 20 étudiants et de jeunes professionnels de la Russie et du Japon ont participé à l’international d’hiver de l’école de formation d’experts sur le développement durable de l’Arctique, qui s’est achevée le vendredi dans le Nord-Est de l’université fédérale. Cela a été rapporté par TASS dans la gestion des relations internationales de l’université.

« Les participants de l’hiver de l’école d’acier de cinq élèves d’établissements financiers d’importance systémique, ainsi que de 14 représentants du Japon. Les participants ont écouté le cycle de conférences sur les sciences et les approches à l’étude des questions de développement durable de l’Arctique », a déclaré à la gestion, ajoutant que le co-organisateur de l’école avec la partie japonaise agit de l’Arctique, centre de recherche de l’université de Hokkaido.

En particulier, les étudiants japonais et les professionnels intéressés par les processus de la dégradation du pergélisol en Iakoutie, qui se produisent sous l’influence des changements climatiques. « Un autre aspect qui a suscité beaucoup d’intérêt japonais des écouteurs, c’est la culture des peuples du Nord et de l’expérience de notre université, de la préservation de leur culturel et le patrimoine linguistique », – a noté dans l’université.

Précédemment rapportéque l’école d’hiver est organisé dans le cadre de l’activité créée en 2016, un laboratoire commun de deux universités et de l’Institut des problèmes biomédicaux криолитозоны de la branche Sibérienne de BLESSURES. L’EFIS agit conjointe russo-japonaise le programme de maîtrise en direction de « développement Durable de l’Arctique ».

L’objectif du programme de l’Arctique, le centre de recherche de l’université de Hokkaido est de former des experts qui possèdent des connaissances approfondies dans le domaine du développement de l’Arctique. Le sponsor principal du programme agit de l’Arctique réseau d’affaires au Japon, en combinant l’Université de Hokkaido, l’institut National de la recherche polaire, l’agence Japonaise des sciences et de la technologie sur l’étude des profondeurs marines.

Du nord-est de l’université fédérale du nom de la Déviance – le plus grand de l’université du Nord-est de la Russie, formé sur la base Yakoute de l’université d’etat d’avril 2010. En composition à l’université est composé de 13 instituts, les cinq facultés, les six instituts de recherche, les deux collèges. EFIS, possède des succursales dans les trois villes – Pacifique, Neryungri, Anadyr.