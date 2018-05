РУСАДА a pris plus de 200 dopage des échantillons de joueurs de football en Russie en janvier-avril 2018

MOSCOU, 26 mai. /TASS/. Russe anti-doping agency (РУСАДА) a pris plus de 200 dopage des échantillons de joueurs qui jouent en Russie, au cours des quatre premiers mois de l’année 2018. Ce sujet a déclaré le médecin de l’équipe de Russie Eduard Безуглов, des mots qui figurent dans le bulletin d’information Russe de football (RFU).

Anti-dopage chez les joueurs qui jouent en Russie, ont le droit de prendre les trois organisations – РУСАДА, la fédération Internationale de football (FIFA) et l’Union des associations européennes de football (UEFA). Le contrôle peut être effectuée après les matches, et dans внесоревновательное temps sur les bases des clubs.

« Sur la ligne de РУСАДА en 2017, consulté 114 échantillons, quatre mois en 2018 – déjà plus de 200. De la FIFA en 2017-18 années a pris environ 100 échantillons. L’UEFA prend de l’échantillon après chaque match de coupe d’europe et, souvent, envoie de contrôle sur la base de clubs ainsi que de leurs lignes d’échantillons pris au moins 300. Et cela, si seulement considéré comme un échantillon d’urine: presque toujours simultanément prennent et le sang, de sorte que le lieu près de 1500 milles de la recherche », – a déclaré Безуглов.