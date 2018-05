Sables a annoncé les innovations sur la « ligne Droite », soulignant que l’essentiel se poursuit

SOTCHI, le 22 mai. /TASS/. Le format de la « ligne Droite » avec le président de la fédération de RUSSIE, Vladimir Poutine, cette année sera enrichie par les différentes innovations technologiques, mais l’essence de cet événement unique se poursuit. Ce sujet a déclaré aux journalistes la porte-parole du chef d’etat de la fédération de RUSSIE, Dmitri Peskov.

Voir aussi







Déclarations de Vladimir Poutine dans le cadre de la « lignes Droites ». Dossier



« Cette année, « la ligne Droite » offre une variété d’innovations. L’essence de cette unique dans la pratique mondiale, avec du contenu et d’un point de vue technologique de l’événement restera la même, mais elle sera peu à peu enrichi du point de vue de la géographie, de la quantité de communication en conformité avec les avancées technologiques qui sont à notre disposition », a déclaré le secrétaire de presse du président.

Il a ajouté que les détails sur le format de la future « ligne Droite » sera communiquée ultérieurement.

Lundi, en réponse à une demande de commenter le message du service Russe de la Bbc que la communication chef de l’etat avec les citoyens en direct est prévue pour le 7 juin, les Sables a dit que sur la date de la « ligne Droite », qui a été faite, « le moment venu ».

« Ligne directe avec Vladimir Poutine » – le programme tv, au cours de laquelle le chef de l’etat répond en direct aux questions des habitants de la Russie et de la cei. Pour la première fois cette forme de communication, le président et les citoyens de son pays à l’échelle nationale de télévision et de radio a été organisé le 24 décembre 2001. Dans la suite, les lignes droites ont eu lieu chaque année, à l’exception de 2004 et de 2012.

En 2017 « la ligne Droite » s’est tenue le 15 juin.