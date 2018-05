Pourvoi porte-parole du président, Dmitri Peskov

SOTCHI, le 10 mai. /TASS/. La sortie des états-UNIS à partir nucléaire de la transaction avec l’Iran caché le protectionnisme, qui va à l’encontre des règles de l’OMC, estime pourvoi porte-parole du président, Dmitri Peskov.

« Ici se pose beaucoup de questions. Vous savez que les capitales européennes, dont Paris, ont déjà publiquement exprimé son extrême préoccupation effectuant la cassure des intérêts français et européens les entreprises qui exercent leurs activités en Iran et qui peuvent faire face à санкционными actions de la part des états-UNIS, a – t-il ajouté. – Il s’agit de завуалированном protectionnisme et il s’agit en fait pas, bien sûr, vont totalement à l’encontre des règles de l’OMC ».

Selon le porte-parole du Kremlin, il faudra un très stressant, y compris de la part des avocats. « Autant que nous le comprenons, et en europe, nos vis-à-vis de l’intention d’exploiter tous disponibles mécanismes internationaux pour défendre leurs intérêts », – at-il conclu.