Sables a expliqué dans quelles églises baptisaient les parents de Poutine

MOSCOU, le 7 janvier. /TASS/. Porte-parole du président russe, Dmitri Peskov a expliqué à la demande de TASS, dans quelles églises baptisaient les parents, le chef d’etat russe Vladimir Poutine.

La veille, le président a participé à la liturgie de noël dans Симеоновской de l’église à saint-Pétersbourg. Selon les extraits des registres de l’église, datant de 1911 année, dans ce temple a été baptisé le père de Poutine. Cependant, en 2011, lorsque le président Poutine au rang de premier ministre, assisté de noël, le service dans le village de Тургиново de la région de Tver dans le temple de la Sainte Vierge, les MÉDIAS écrit sur le fait que les parents de Poutine baptisé là-bas.

« Ici, il n’y a pas de contradiction », a déclaré Sables. « Dans la région de Tver baptisé la mère de Poutine, Maria Ivanovna, et Симеоновской de l’église sur la rue Mokhovaïa à Pétersbourg, son père Vladimir Спиридоновича », – at-il expliqué.

Selon l’extrait du livre de Симеоновской de l’église, sur le baptême, le père du chef d’état assisté « de la région de Tver et le comté de Тургиновской de la paroisse, du village de Поминово paysan Spiridon Ivanov Poutine et la femme légitime de son Olga Ivanova ». Dans le document sont indiqués et les parrains du père du président. « Le sacrement du baptême commis l’archiprêtre Basile Speranski avec псаломщиком Vladimir Владимировым », – a déclaré dans un relevé.

L’église de siméon, où rencontré à la veille de la Noël le président de la fédération de RUSSIE, l’une des plus anciennes à Saint-Pétersbourg. L’église en pierre a été en 1734, fut construit sur l’ordre de l’impératrice Anna Ivanovna sur la place de l’église en bois de 1714. En 1938, l’église a été fermée et ensuite pillée. En 1951-1954 années restaurée, dans les années 1980 adapté aux météorologique musée. En 1994, il a remboursé Diocèse de Saint-Pétersbourg.

Le temple de la Sainte Vierge, qui baptisèrent la mère du président, situé dans le village de Тургиново de la région de Tver. Poutine est venu là, sur le рожденственские service en 2011 et en 2016.

Pour la première fois, les sources mentionnent l’église en bois dans le village de Тургиново dans la première moitié du XVIIE siècle. La première pierre de l’église est apparue à cet endroit à peu près au milieu du XVIIIE siècle. Dans le village se trouve également un ancien cimetière où est enterrée la grand-mère de Poutine Elizabeth A. Шеломова.

Poutine lui-même a été baptisé dans la cathédrale de La transfiguration on a de Saint-Pétersbourg. Il y a plusieurs années, il est également venu là pour Noël.

Où la rencontre de Noël président de la

Poutine, généralement, rencontre de Noël en dehors de Moscou – à la différence de Pâques, qu’il observe habituellement dans le temple du Christ Sauveur. L’année dernière, par exemple, le président est venu à Spassky la cathédrale Saint-jur’eva du monastère de Novgorod pour la participation à la liturgie de Noël.

Double-chef de l’etat a rencontré Noël à Sotchi. En 2014, le président dans la nuit du 7 janvier, a visité le nouveau temple, construit à côté du parc Olympique, et en 2013, a visité трехпрестольном le temple en l’honneur d’icônes de la Mère de Dieu « Песчанской » et « Vladimir » de la Trinité-saint-georges dans un monastère, situé dans le village de la Forêt Adler quartier.

En outre, dans les années Poutine a visité de noël de culte dans l’église au nom des saints martyrs Alexandre et Antonina Romains dans le village de Селище de la région de Kostroma, dans Sritenska de l’église dans le village d’homme de paille en Carélie, dans Прокопьевском concile de Veliki oustioug, en nouvelle-Jérusalem le monastère. En 2006, Poutine a rencontré de Noël dans l’une des églises de Yakutsk, où il se trouvait de 50 degrés à froid.

Dans la capitale même de la le 7 janvier, le chef de l’etat est resté en 2001, dans le temple du Christ Sauveur, et en 2000, lorsque le président Poutine, alors président par intérim de la fédération de RUSSIE, s’est rendu à la un service dans le temple de la Trinité Vivifiante sur vorobiovy gory.