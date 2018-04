Sables bitumineux: des dispositions spécifiques sur le lieu et le temps de la rencontre Poutine et le Trump encore

MOSCOU, 10 avril. /TASS/. Des plans spécifiques de la rencontre des présidents russe et AMÉRICAIN, Vladimir Poutine et Donald Trump n’existe pas encore. Ce sujet a déclaré le porte-parole du chef de l’etat russe, Dmitri Peskov.

« Pas d’arrangements [sur ce compte] non; en fait, et les contacts-ce pas encore », dit – il, en inversant l’hypothèse que le sommet peut avoir lieu en avril.

Voir aussi







Déclarations de Michael Pompeo sur la Russie. Dossier



« Jusqu’à ce que nous attendons », a déclaré le porte-parole. « Probablement, est la peine d’attendre, quand il sera formalisé la candidature de la secrétaire d’etat des etats-UNIS », a – t-il. « Il y en vigueur de l’arrangement des présidents Poutine et le Trump qu’ils commettent le ministre des affaires étrangères et secrétaire d’état pour travailler sur les délais et le lieu de cette réunion », a rappelé Sables.

Comme l’a rapporté le service de presse du Kremlin, le 20 mars, lors d’une conversation téléphonique Trump a félicité Poutine avec la victoire à l’élection présidentielle. Les dirigeants se sont prononcés en faveur d’un développement de la coopération pratique sur des directions différentes, et ont également convenu de donner mandat pour l’élaboration de la question de la tenue de leur réunion.

La semaine d’avant une conversation téléphonique, l’ancien chef de la diplomatie américaine Rex Тиллерсон a été envoyé Trump à la retraite. Sur son lieu nommé Michael Pompeo, qui à l’époque occupait le poste de directeur de la cia.

Officiellement les pouvoirs Тиллерсона ont cessé le 31 mars, maintenant les responsabilités de la secrétaire d’etat tire son premier adjoint, John Sullivan. L’audience du comité du Sénat du Congrès des états-UNIS pour les affaires étrangères, consacrés à l’approbation de l’Pompeo le nouveau secrétaire d’etat, nommés le 12 avril. Dans le cas d’une décision positive de cette question soumise à un vote déjà l’ensemble de la chambre haute du Congrès.