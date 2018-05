Sables bitumineux: des questions sur la possibilité d’un échange de prisonniers entre la Russie et l’Ukraine « aimer la paix »

SOTCHI, le 22 mai. /TASS/. La russie n’a pas reçu d’offres d’échange de la personne condamnée dans la fédération de RUSSIE réalisateur ukrainien Oleg Сенцова sur un détenu en Ukraine, le rédacteur en chef de l’agence « RIA novosti Ukraine » Cyrille Wyszynski. Ce sujet a déclaré aux journalistes la porte-parole du président de la fédération de RUSSIE, Dmitri Peskov, en commentant la publication que du MAE de l’Ukraine n’exclut la possibilité d’un tel échange.

« Jusqu’à présent, aucune des initiatives sur ce compte, autant que je sache, il n’y avait aucune information nous n’avons pas reçu », a déclaré Sables. « Mais, dans tous les cas, ces questions ne sont pas abordées publiquement, ce sont des questions qui aiment le silence », a souligné le porte-parole du Kremlin.

Commentant publiée sur le site du journal « la Trinité de l’option » appel de scientifiques et de personnalités de la culture à l’appel d’envoyer Сенцова en Ukraine, les Sables a noté que cet appel sera pris note de la – comme ceux de la circulation, qui ont été jusqu’à présent ». Porte-parole du chef de l’etat lors de la ce a rappelé que les questions sur Сенцове à plusieurs reprises demandé au président de la RUSSIE Vladimir Poutine et qu’il lui répondit. « Le président a parlé de sa position et je n’ai rien à ajouter », a souligné le Sable.

En décembre 2016, lors de la réunion conjointe du Conseil de la culture et des arts et le Conseil de la langue russe à Saint – Pétersbourg Poutine, répondant à la demande du réalisateur Alexandre Sokourov sur le sort de Сенцова, a souligné que « nous vivons dans un véritable etat de droit et des questions de ce genre, bien sûr, doivent être traitées par le système judiciaire ». Ce faisant, le chef de l’etat a attiré l’attention que Сенцов a été reconnu coupable de « créativité », et pour ce qu’il est, comme l’a établi la cour, « a consacré sa vie à des activités terroristes ». « L’affaire n’est pas tout à fait dans ce qu’il pense au sujet des événements qui ont eu lieu en Crimée. L’affaire est dans ses intentions et dans la préparation d’actes illégaux, à la suite de laquelle pourraient souffrir nos citoyens », a souligné ensuite, le dirigeant russe.