MOSCOU, 28 mai. /TASS/. Des solutions spécifiques de la question de la poursuite de la conformité Conjointe d’un plan d’action global (СВПД) sur le programme nucléaire iranien lors des négociations du président de la Russie Vladimir Poutine et le président de la France Эмманюэля Макрона n’a pas été adoptée. Ce sujet a déclaré aux journalistes la porte-parole du président, Dmitri Peskov.

« Non, pas spécifique. Il y a une conscience. Que vous devez continuer à travailler ensemble, il y a la nécessité de maintenir des contacts avec les iraniens partenaires, pour assurer la poursuite du respect de toutes les parties СВПД, à l’exception de Washington, qui a pris la décision de se retirer », a déclaré Sables.

СВПД a été convenu que Téhéran et les six puissances mondiales en 2015 et janvier 2016 entré dans la phase de mise en œuvre. Il prévoit l’abolition des sanctions imposées contre l’Iran par le Conseil de Sécurité des NATIONS unies, les états-UNIS et l’union européenne. En échange, la République Islamique s’est engagé à limiter son programme nucléaire, en le plaçant sous contrôle international.

Le président AMÉRICAIN Donald Trump, le 8 mai, a annoncé la sortie de Washington de СВПД. Comme l’a déclaré le président Iranien, Hassan Роухани, l’UE doit veiller à Téhéran le respect de ses intérêts de СВПД pour maintenir le contrat en vigueur. Ce faisant, la République Islamique a réaffirmé la volonté de ne pas sortir de la СВПД et de continuer à s’acquitter de leurs obligations. Au ministère des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE ont indiqué que Moscou est déçu par étape de Washington, et a appelé de la décision de Trump de paravent à des informations politiques comptes avec l’Iran.