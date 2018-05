Sables bitumineux: la question de la mission des NATIONS unies dans le Donbass reste à l’ordre du

SOTCHI, le 21 mai. /TASS/. Les options possibles, l’intrusion, la mission de l’ONU dans le Donbass continueront à discuter, pas tous les postes sont convenus, complique la situation instable de la situation sur la ligne de contact. Ce sujet a déclaré aux journalistes la porte – parole du président de la fédération de RUSSIE, Dmitri Peskov, répondant à une question sur la possibilité d’apporter une résolution au conseil de scurit des NATIONS unies sur le placement de la mission.

« Les différentes modalités de discussion aujourd’hui. Jusqu’à ce que vous ne pouvez pas dire que toutes les positions convenues. Complique encore la situation assez instable de la situation sur la ligne de front », a déclaré Sables.

Il a souligné que le thème de la mission des NATIONS unies en vedette sur les négociations le 18 mai à Sotchi le président russe Vladimir Poutine et le chancelier allemand angela Merkel: « le Travail va se poursuivre, convenus et des ministres des affaires étrangères, et par la ligne de la politique étrangère des assistants de poursuivre les discussions sur ces questions ».

En réponse à la question, si la décision d’être trouvé Moscou et Berlin, les Sables a souligné que « seuls la Russie et l’Allemagne ne peut résoudre la question sur le sens de cette mission ». « Tôt ou tard, cette question doit prononcer au Conseil de Sécurité (de l’ONU) – après avoir convenu par tous les aspects. Mais jusqu’à ce que tous les aspects sont loin de la coordination », a conclu le porte-parole du Kremlin.

En septembre 2017, le président Poutine a exprimé l’idée de placer sur la ligne de contact dans le Donbass, l’intrusion, la mission des NATIONS unies pour assurer la sécurité des observateurs de l’OSCE. Plus tard, il a précisé que les représentants des NATIONS unies pourraient se trouver dans d’autres régions du Donbass, où l’OSCE. Kiev-même insiste sur le placement de « maintien de la paix de la mission de l’ONU sur l’ensemble du territoire de la Donbass, y compris le terrain de la frontière avec la RUSSIE.