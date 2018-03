Sables bitumineux: la RFA ne posait pas de question sur l’implication présumée de la fédération de RUSSIE à des attaques de pirates sur ses institutions

Le secrétaire de presse du président russe Dmitri Peskov

© Michael Метцель/TASS

MOSCOU, le 2 mars. /TASS/. L’allemagne a officiellement ou un niveau d’expert n’essayait pas de poser la question de ce que à des attaques de pirates sur son gouvernement aurait pu être impliqué les autorités russes. Ce sujet a déclaré le secrétaire de presse du président de la fédération de RUSSIE, Dmitri Peskov, en commentant la publication dans les MÉDIAS allemands que le responsable de la cyberattaque hacker le groupement est lié avec la RUSSIE.

« Je ne sais pas pour cette question comme une chose était posé officiellement ou un niveau d’expert », – a déclaré le porte-parole du Kremlin. Il a déploré le fait que « toutes les attaques de pirates dans le monde aujourd’hui sont associés avec les russes par des pirates », soulignant que « chaque fois ces allégations ou de déclarations sonnent sans aucune preuve concrète ». « Par conséquent, nous nous attendons à ce qu’une information plus précise sera annoncée », a ajouté le porte-parole du président.

Voir aussi

DPA: кибератака gouvernementale réseau de l’Allemagne est toujours en cours

Dans le gouvernement de l’Allemagne a déclaré que les données sur la participation de la fédération de RUSSIE dans un récent кибератаке

En allemagne, enquêtent sur la prétendue кибератаку sur le réseau d’information du gouvernement

Sables a également attiré l’attention que de tels messages des MÉDIAS « doit être considéré avec la plus grande prudence ».

Mercredi l’agence DPA a annoncé que l’attaque a été fixé en décembre 2017. Les cybercriminels aurait pu introduire des logiciels malveillants dans les serveurs ministère des affaires étrangères et de la défense de la RFA et de voler des données. L’origine de l’attaque, selon la version de l’agence, vaut le regroupement APT28, qui est liée à la Russie. Le ministère de l’intérieur de la RFA ont confirmé que le fait de cyberattaques. Comme l’a déclaré le 2 mars, le ministre de l’intérieur allemand, Thomas de Mézières, les services de sécurité du pays maintenaient sous le contrôle de la кибератаку sur le réseau interne dont dispose le gouvernement de la RFA. Il a ajouté que l’enquête se poursuit, l’évaluation du côté allemand, l’attaque a été effectuée sur un haut niveau technique et après une longue planification.