SAINT-PÉTERSBOURG, le 24 mai. /TASS/. Les autorités de la Russie, de ne pas avoir de la section consulaire de l’accès à Julia Скрипаль, ont toutes les raisons de ne pas faire confiance à son видеообращению, a déclaré la porte-parole du président, Dmitri Peskov.

« Nous n’avons pas de raisons de faire confiance à cela et y croire, dit – il. – Nous ne savons toujours pas dans quel état se trouve Julia Скрипаль, nous ne savons pas fait-elle de ces déclarations, de son propre gré ou sous la pression, nous ne savons pas où elle se trouve, dans quelles conditions et par qui et quels en ce qui concerne ses mesures, comment sont assurés à ses droits et à quel point elle дееспособна. Donc, en général, étant donné qu’il s’agit de tout à fait sans précédent de la provocation, qui a été déclenchée à l’égard de la Russie Londres, nous conservons notre incrédulité et avons pour lui, toutes les raisons ».

Auparavant, commentant dans une interview accordé à la chaîne NTV a diffusé une vidéo dans laquelle Julia Скрипаль a exprimé son souhait de bénéficier de l’aide offerte par l’ambassade de la fédération de RUSSIE au royaume-Uni, les Sables a noté que la partie britannique par jusqu’à présent, n’est pas respectée, la convention de Vienne et la Russie n’a pas reçu de la section consulaire de l’accès à Julia Скрипаль.