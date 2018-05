Sables bitumineux: la Russie compte sur la retenue de l’Iran et d’Israël

SOTCHI, le 10 mai. /TASS/. Moscou espère que l’Iran et Israël à faire preuve de retenue et de n’utiliser que politico-diplomatiques des méthodes de résolution de la situation, a déclaré aux journalistes, pourvoi du secrétaire de presse du président de la fédération de RUSSIE, Dmitri Peskov.

« Bien sûr, nous savons que les faits assez durs d’une déclaration et, bien sûr, à Moscou préoccupés par la tension croissante et l’espoir que toutes les parties à faire preuve de retenue et de recourir exclusivement à la politique et diplomatique des moyens pour résoudre tous les problèmes », a répondu le porte-parole du Kremlin sur la question de l’attitude de la fédération de RUSSIE à la détérioration des relations entre l’Iran et Israël.

Plus tôt jeudi, à l’issue de la homologue allemand Heiko Meuse du pourvoi du ministre des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE Sergueï Lavrov a également déclaré que la Russie s’inquiète de l’aggravation des tensions entre l’Iran et Israël, et insiste sur la résolution du conflit par le dialogue. « À plusieurs reprises et nous iranien de la direction, et avec les conseils d’Israël, y compris hier lors de la rencontre du président de la fédération de RUSSIE Vladimir] Poutine et [le premier ministre Israélien Benjamin] Netanyahu, nous avons souligné la nécessité d’éviter toute взаимопровоцирующих d’action », a déclaré Lavrov. Il a souligné: « Nous rassurent et l’Iran et d’Israël, que de telles intentions non, mais néanmoins incidents se produisent, comme vous le savez. Et particulièrement inquiétant que des incidents se produisent dans les situations où tous les soulignent le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la Syrie ».

Selon lui, tenu dans la nuit du 10 mai, un incident sur le plateau du Golan maintenant est étudiée en détail russes militaires. « Ils ont observé ce qui se passe, et je pense qu’une des conclusions seront rendues publiques », a ajouté Lavrov.

Israël a attaqué jeudi des dizaines de sites militaires en Syrie en réponse à des tirs de roquettes de l’armée de la position sur le plateau du Golan. Plus tôt jeudi, de la part de la Syrie par les forces d’Al-Quds » ont été lancés, selon Israël, pas moins de 20 missiles et autres projectiles sur les meilleures positions de l’armée israélienne sur le Golan. Une partie des missiles a été interceptée par le système de défense « dôme de Fer », le reste n’a pas volé. Du côté israélien de victimes et de destructions non.