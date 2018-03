MOSCOU, le 28 février. /TASS/. La russie fait tout son possible pour assurer des pauses humanitaires dans l’est, conformément à la résolution de l’ONU, mais de la provocation de la part des terroristes se poursuivent. Ce sujet a déclaré aux journalistes la porte-parole du président russe Dmitri Peskov.

« La russie en application de la résolution [de l’ONU] fait tout son possible pour assurer des pauses humanitaires et pour débloquer la situation dans l’est,. Toutefois, les provocations, qui continuent de la part des terroristes, malheureusement, ne donnent pas une façon de régler cette situation », a dit le porte-parole du Kremlin. Il a souligné que Moscou et Damas « continuent de s’efforcer de fournir les conditions humanitaires dans la région.

Répondant à une question sur le degré d’influence de la fédération de RUSSIE sur les autorités de la Syrie, les Sables a rappelé, partenaire de la nature des relations entre les deux pays. Il a également souligné que les militaires russes sont les seuls à des troupes étrangères, qui légitimement se trouvent en Syrie, comme ils le font sur la base de la circulation de la direction du RAA.

Le conseil de Sécurité de l’ONU, samedi dernier, a adopté une résolution qui appelle les parties en conflit en Syrie à cesser les combats d’au moins 30 jours pour l’aide humanitaire à la population. Document pris en charge tous les 15 états membres de l’Совбеза, y compris la Russie. Conformément à la résolution de cessez-le-feu ne s’applique pas aux opérations militaires contre le groupe « etat Islamique » (IG, est interdite dans la fédération de RUSSIE) et d’autres organisations terroristes.

Lundi, le ministre de la défense de la fédération de RUSSIE, le général de l’armée Sergueï Choïgou a déclaré que, à la demande du président de la Russie Vladimir Poutine dans la banlieue de Damas Ghouta Orientale depuis le 27 février, est introduit le quotidien de l’humanitaire pause 09:00 (10:00 gmt) à 14:00 (15:00), heure locale. Dans l’agglomération Вафидин les autorités syriennes soutenu par le Centre de la réconciliation des parties en conflit de la fédération de RUSSIE en Syrie, ont préparé les conditions pour l’acceptation des populations civiles à travers le corridor humanitaire, qui relie Damas à l’est de Guta.

Cependant, jusqu’à ce que les civils ne peuvent quitter la banlieue de Damas Orientale Гуту en raison d’obus de mortier d’un couloir humanitaire dans le quartier de la colonie Вафидин, a déclaré aux journalistes le chef du groupe de contrôle de la zone деэскалации n ° 3 « Est Gouta » le général Victor Паньков. Auparavant, l’agence SANA a rapporté sur le bombardement d’un couloir humanitaire militants interdite dans la fédération de RUSSIE de l’organisation terroriste « Джебхат en-Нусра ».