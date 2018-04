Sables bitumineux: la Russie ne renoncera pas à un actif diplomatique de travail sur la Syrie

MOSCOU, 10 avril. /TASS/. La russie continuera d’un travail diplomatique de la situation autour de la Syrie, a assuré le porte-parole du président russe Dmitri Peskov.

« Vous voyez assez une position non constructive, qui ont occupé certains pays, notamment les Etats-Unis d’Amérique, vous voyez que, a priori, ils refusent de regarder la réalité en face et étiquetés sur les faits de l’application de produits chimiques, l' », – a déclaré le représentant du Kremlin, répondant aux questions des journalistes. Il a souligné que « sur la nécessité de la tenue d’une enquête impartiale sur aucun d’entre eux ne parle pas. » « Le collage de quelques raccourcis et de la formulation de вердиктов sans aucune enquête est devenue déjà chez eux, dans la bonne tradition », estime – t-Sables.

À son avis, une telle position, « certainement assez réduit de manœuvre pour les efforts diplomatiques ». « Mais cela ne signifie pas que la partie russe a l’intention de renoncer à un travail actif sur le terrain. Naturellement, ce travail sera poursuivi », a souligné le Sable.

Avec l’affirmation que le 7 avril dans la ville de Douma, dans l’est, a été appliquée химоружие, a fait un certain nombre d’ONG, y compris les « casques ». Dans un communiqué publié le 8 avril sur le site de l’organisation, a déclaré que lors du bombardement de la ville ont été utilisées, en particulier, des bombes au chlore, ont tué des dizaines de personnes, à l’hôpital avec des symptômes de colis livrés par les habitants.

Химоружие en Syrie: d’où dans le pays sont des substances illicites



Au ministère des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE est un message d’information appelé вбросом. Le ministère de la Défense de la fédération de RUSSIE a déclaré que les « casques Blancs » ne sont pas une source crédible nouvelles et distribuent сфабрикованную de l’information. Les représentants du Centre de russie pour la réconciliation des parties en conflit ont organisé le 9 avril de l’examen de la Douma, mais de ne pas y trouver les traces de l’application des armes chimiques les plus dangereuses. Auparavant russes dans les offices ont averti à plusieurs reprises sur les candidats dans les différentes régions de la Syrie les provocations et инсценировках d’application des armes chimiques les plus dangereuses par des forces gouvernementales.

Les pays occidentaux ont à plusieurs reprises accusé de Damas dans l’application des armes chimiques les plus dangereuses au cours de la guerre civile, bien qu’encore en janvier 2016, l’OIAC a annoncé son intention de détruire déclarés des stocks syrien d’armes chimiques. La russie de nombreuses reprises sur le fait que les déclarations sur l’application de Damas armes chimiques les plus dangereuses голословны.