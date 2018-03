Sables bitumineux: la Russie ne va pas se laisser entrainer dans une course aux armements

Le secrétaire de presse du président russe Dmitri Peskov

MOSCOU, le 2 mars. /TASS/. Le message du président de la Russie Vladimir Poutine à l’assemblée Fédérale ne porte pas militaristes la nature et les nouvelles armes – la garantie du maintien de la parité nucléaire dans le monde, sûr de presse du chef de l’etat russe, Dmitri Peskov.

« Il n’est en aucune manière être considéré comme le début de la course de l’armement, car ce n’est rien d’autre que la riposte de la Fédération de russie à la démolition du Traité ABM, à la sortie par Les états-Unis [de l’Amérique] le Traité ABM et très active le processus de création du système mondial de PRO, qui à son tour est évidemment dans la perspective a été capable de bouleverser stratégique de la parité, la parité nucléaire et en fait de neutraliser les forces stratégiques de la Fédération de russie », – a déclaré le porte-parole du Kremlin.

Il a souligné que présentés dans le temps de l’épître de nouveaux types d’armes – « c’est la garantie du maintien de la parité stratégique, ce qui est nécessaire dans l’intérêt de la paix mondiale et la stabilité ».

« Ni dans une course aux armements de la Russie est aspiré ne va pas », a assuré les Sables.

En réponse à la question, n’est pas un souci si dans le Kremlin de renforcer l’isolement international après l’annonce des « militaire » de l’épître, le porte-parole du chef de l’etat a assuré que « c’est une mauvaise et hypertrophiques la perception d’un point de vue du président, qu’il a exposé dans son message ». Sables a rappelé que l’explication de ce point de vue Poutine a donné, dans une interview à la chaîne de télévision NBC, dont une partie a été diffusé le 2 mars.

Sables a attiré l’attention sur le fait que « la retenue de l’élément de la triade nucléaire du point de vue de la stabilité et de la sécurité est bien connu et accepté par tous ».

« En 2003, 2004, 2005, comme l’a dit le président de la, fédération de Russie avec diligence a averti les Etats-Unis de ces activités [de l’extension du système de défense ANTIMISSILE], indiquant que la Russie sera contraint de marcher sur le chemin de la restauration de cette parité », a déclaré le représentant du Kremlin. Selon lui, « ce que dit hier le président, c’est garanti le maintien de la parité stratégique ».

« Poutine a souligné, et il a commencé à en parler un peu plus en 2003-2005, que la Russie ne sera pas de répondre de manière symétrique sur les plans des états-UNIS et sur les travaux en cours de déploiement d’un bouclier ANTIMISSILE. Il s’agit d’une réponse asymétrique, sur le développement de systèmes de choc, qui est capable de surmonter n’importe quel système de défense antimissile et qui sont infiniment moins cher dans la conception et la fabrication, qui, en fait, d’hier et d’, a déclaré le président », a expliqué Sables.

C’est pourquoi, à son avis, « percevoir cela comme une милитаристское déclaration incorrecte ». Porte-parole du Kremlin estime également tort de percevoir la présentation de nouveaux types d’armes comme la majeure partie de l’Épître de l’Assemblée Fédérale.

Le développement de la fédération de RUSSIE de nouvelles armes ne viole pas le nucléaire de la parité

Comme l’a souligné Sables, le développement de Moscou de nouvelles armes ne viole pas le nucléaire de la parité dans le monde.

« Nous avons la parité existe absolument », dit – il.

Commentant les mots d’un journaliste sur le fait que la Russie apparaît l’armement, qui ne peut se défendre de l’autre côté, le porte-parole du Kremlin a déclaré: « De l’autre côté aussi il ya des armes, qui n’est pas capable de se protéger de la Russie dans la région de la parité. C’est le gage que les armes ne seront pas appliquées. La russie ne se développe pas du système d’armes, qui seront de neutraliser les forces de l’ennemi, et il est très important de comprendre cela ».

Ce porte-parole du Kremlin a souligné que Poutine dans une interview à la chaîne de télévision NBC a noté que la Russie dans les années à venir a le potentiel, « qui ne permet pas de neutraliser nos forces nucléaires stratégiques, capacité qui s’appuie sur de nouveaux systèmes d’armes ».

« Il est évident que même si les américains continueront à dépenser d’énormes sommes d’argent des contribuables sur le perfectionnement de son système de défense, il est clair que les russes et les développeurs ne vont pas rester en place et en mesure de fournir un leadership et d’empêcher la parité en quinconce », a ajouté le Sable.

La liste des pays alliés de la fédération de RUSSIE est évident

Les sables a souligné que Moscou a des rapports amicaux avec d’autres pays, notamment avec des membres de l’Organisation du Traité de sécurité collective.

En réponse à la question de ce qui voulait dire le président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine dans son message à l’assemblée Fédérale, sous les alliés de la Russie, dont il va les protéger, les Sables a rappelé que « la Russie a [obligations dans le cadre de] l’OTSC, il y a d’autres alliés de l’obligation ». « C’est assez évident », a souligné le porte-parole du Kremlin.

Sur la question, est-il inclus dans ce nombre, la Syrie, les Sables a noté que la République Arabe Syrienne est l’allié de la fédération de RUSSIE, mais les deux pays « n’est pas un document exhaustif sur la alliées relation ».

Sur des accusations de violation du droit international sur le désarmement

Le kremlin nie catégoriquement les allégations de violation de certaines dispositions du droit international dans le domaine de la stabilité stratégique, a déclaré Sables.

« Nous nions catégoriquement les accusations de ce que la RUSSIE viole les dispositions du droit international sur le contrôle des armes et du désarmement. La russie a été, est et restera attachée à l’ensemble de ses obligations internationales », – a déclaré le secrétaire de presse du président de la fédération de RUSSIE, Dmitri Peskov.

Sur ce qui a été envoyé le message de Poutine

Оглашенное le 1er mars par le président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine à l’assemblée Fédérale axée sur le développement et la confrontation, son objectif est de relever le niveau de vie des russes et de la coopération sur la scène internationale, a expliqué le porte-parole du Kremlin.

Il a appelé la presse de lire attentivement le message et « comprendre les accents, qui mettait le président ». « Ce n’est pas le message de la confrontation. C’est un message de développement, d’améliorer le bien-être des russes et l’ouverture à la coopération avec tous les pays du monde, dans l’intérêt de la mise en œuvre de notre technologique jerk », a déclaré Sables.