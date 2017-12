Sables bitumineux: les condamnés par le code PÉNAL de la fédération de RUSSIE, les ukrainiens ne sont pas remboursables dans le cadre des accords de minsk

Le secrétaire de presse du président russe Dmitri Peskov

© Valery Шарифулин/TASS

MOSCOU, le 28 décembre. /TASS/. Les condamnés de divers articles du code PÉNAL de la fédération de RUSSIE, les ukrainiens ne sont pas remboursables dans le cadre de minsk, arrangements, de sorte que ne sont pas considérés comme des prisonniers, a déclaré le porte-parole du président russe Dmitri Peskov.

« En ce qui concerne un certain nombre de personnes qui vous avez à l’esprit, qui est condamné ici, en Russie, certainement, ils ne peuvent être considérés comme des prisonniers ou détenus par des tiers. Ils sont condamnés en Russie conformément à la loi russe, dit – il. – Dans tous les cas, ces questions sont abordées au sommet, et tout dépend des décisions prises par le chef de l’etat ».

Voir aussi

Porochenko: arrêtés en Ukraine, les russes vont changer sur les condamnés en RUSSIE, les ukrainiens

Dans ДНР ont déclaré que Kiev n’a pas libéré les prisonniers des documents

Kiev a remis républiques du Donbass 237 prisonniers

Porte-parole du Kremlin, commentant annoncé un représentant de Kiev humanitaire dans le sous-groupe du groupe de contact sur le règlement du conflit à l’est de l’Ukraine Viktor Медведчуком une nouvelle phase de l’échange de prisonniers, a remarqué qu’il reste encore à trouver quelqu’un à l’esprit. « Le travail est effectué dans l’ensemble, comme dans de minsk, les arrangements, il s’agit du principe de « tous à tous », a – t-il ajouté. – Certainement, lui-même est un processus entièrement pris en charge à Moscou ».

Sables a assuré que « à Moscou il y a un intérêt à voir leurs citoyens dans le pays ». « Bien sûr, nous sommes prêts à prendre toutes les mesures nécessaires pour la libération des citoyens russes », – at-il conclu.

Plus tôt, les représentants des parties ont souligné qu’à ce stade de la libération des prisonniers n’est pas terminé, et ils mettront tout en œuvre pour que en 2018, tous ont pu rentrer à la maison. « Je crois que tous les engagements doivent être remplies, et tout devrait être de retour à la maison. Sera la deuxième étape de l’échange, et alors il sera mis en œuvre le principe de « tous les », – a dit le représentant de Kiev humanitaire dans un sous-groupe du groupe de contact sur le règlement du conflit à l’est de l’Ukraine Медведчук. Dans la deuxième étape, selon lui, « sont libérés 74 personnes, qui recherchent ДНР et ЛНР, et 29 personnes qui sont installées et sur le territoire de Donetsk et de Louhansk et qui sont à la recherche de l’Ukraine ».

À son tour, ДНР ont souligné que l’échange de « tous pour tous » n’a pas eu lieu. « Il ne sera possible qu’après l’adoption de la loi interdisant le harcèlement et offrant l’amnistie de toutes les personnes, c’est à dire après l’exécution de la cinquième alinéa accords de minsk », a souligné le représentant de la ДНР Daria Morozova.

Des poursuites pénales

Le réalisateur de l’Ukraine Oleg Сенцова et son пособника Alexandre Кольченко ont été reconnus coupables de terrorisme. En août 2015, le tribunal a condamné Сенцова à 20 ans de prison à régime Кольченко – à 10 ans de la colonie à régime strict. Сенцов a créé le groupe terroriste, qui a agi dans la Crimée. Au printemps de l’année 2014, les participants ont commis à Simféropol deux de l’attentat.

Voir aussi







L’histoire du conflit dans le sud-est de l’Ukraine. Dossier



Le roman de Сущенко a été arrêté et accusé d’espionnage. La sanction de l’article prévoit jusqu’à 20 ans d’emprisonnement. Сущенко – le personnel de la gestion des employés de l’intelligence de la défense de l’Ukraine, a déclaré le Centre des relations publiques de la FSB. Il a été arrêté lors de la réalisation d’espionnage des actions. Сущенко délibérément recueillait les composantes de la гостайну informations sur les activités de SOLEIL de la fédération de RUSSIE et Росгвардии, selon le FSB.

Selon la CCI de la fédération de RUSSIE, Nicolas Карпюк et Stanislaw Клых à partir de décembre 1994 à janvier 1995 année dans le cadre d’un gang sur le territoire de la Tchétchénie ont activement participé à des affrontements militaires à par des unités militaires de la fédération de RUSSIE. Au cours d’entre eux ont été tués au moins 30 soldats et 13 blessés à différents degrés de gravité. Le tribunal de l’état d’urgence a été condamné à une peine d’emprisonnement en mai 2016.