Sables bitumineux: les états-UNIS ont une longue tradition d’intervention dans les élections, y compris en Russie

Le secrétaire de presse du président russe Dmitri Peskov

© Michael Метцель/TASS

MOSCOU, le 5 mars. /TASS/. Le secrétaire de presse du président de la fédération de RUSSIE, Dmitri Peskov a transféré au ministère des affaires étrangères une question sur les tentatives d’ingérence dans le processus électoral en Russie.

Ce faisant, il a remarqué que Washington a une longue tradition d’intervention dans les élections, y compris en RUSSIE.

« Vous savez, il faut adresser au ministère des affaires étrangères, probablement pas correctement va nous commenter la déclaration du MAE, a déclaré Sables. Est – ce que les états-UNIS ont une longue tradition d’intervention dans les affaires internes et les processus électoraux dans de nombreux pays du monde, y compris notre pays, il n’est pas un secret pour personne et c’est même reconnu par les américains ».

Les conclusions de la commission Provisoire du Conseil de la Fédération

La commission temporaire du Conseil de la Fédération de protection de l’госсуверенитета et la prévention de l’intervention dans les affaires de la Russie, a révélé dans une période 2011-2017, « de nombreux signes d’ingérence » dans les affaires de la fédération de RUSSIE pendant les campagnes électorales, mais ces tentatives n’ont eu de graves répercussions sur le déroulement et les résultats de vote, a indiqué à votre disposition TASS le rapport annuel de la commission dirigée par le sénateur André Klimova.

« La commission a constaté que, pour la période 2011-2017 années de nombreux signes d’ingérence extérieure dans les affaires de la fédération de RUSSIE a eu lieu au cours des prochaines campagnes électorales: les élections des députés de la Douma d’etat (2011 et 2016,), l’élection du président de la fédération de RUSSIE (2012), les élections régionales (2013 et 2017 d’années) », a – indiqué dans le document.

Dans ce cas, le souligne lui, « la commission est convaincue que ces étrangers tentatives n’ont pas réussi d’une manière notable affecter à la fois sur le déroulement des campagnes électorales, et sur l’expression de la volonté des citoyens de la fédération de RUSSIE dans le processus de vote ». « Ledit ne parle pas tant de la faiblesse de ce genre d’actes illicites, combien social et la stabilité politique de la fédération de RUSSIE et de la rapidité des mesures prises par les autorités de la fédération de RUSSIE sur la protection des droits constitutionnels de ses citoyens, russe électoral de la souveraineté », a – concluent les auteurs de l’étude.

Exemples d’intervention

À titre d’exemple, « explicite d’ingérence dans les affaires intérieures russes » dans le rapport sont appelés les tentatives de contester les résultats des élections russes. « Lors de cette élection sur la péninsule de Crimée à l’étranger adversaires ne reconnaissent pas du tout, injustement privés du droit d’élire et d’être élus, des millions d’habitants de la République de Crimée et de Sébastopol » – rappellent les rédacteurs du rapport.

En outre, le « Washington, notamment en utilisant les possibilités de son diplomatique et consulaire de la présence en Russie, pendant la période considérée, a mené un travail actif de collecte d’informations sur les attitudes des électeurs dans la fédération de RUSSIE, sur leur perception de la situation socio-économique, sur les évaluations d’impact des sanctions économiques ».

« Ainsi, un mois avant les élections régionales en 2017 du MAE de la fédération de RUSSIE a publié des données indiquant qu’il ya eu des cas où le personnel de l’ambassade des états-UNIS à partir du nombre de recrutés sur place (en violation de la convention de Vienne) a voyagé dans différentes régions, a mené des enquêtes auprès de la population: comment il se rapporte au gouverneur, le général fédéral de la province. Finalement MEAD eu à demander, les diplomates américains de rompre ses relations avec ces gens », – a noté dans le rapport de la commission Совфеда.

Parmi les outils de l’intervention, en plus d’un financement direct de l’extérieur russes politisés des structures d’opposition de la nature », le rapport indique les nombreux faits soi-disant étude prospective hommes politiques de la Russie à l’étranger ».

« Ce genre d’études est généralement antirusse la nature, en particulier dans les pays Baltes et les etats-UNIS, avec la participation de fonctionnaires de ces pays », précise le texte. Avec référence aux résultats de poursuite des audits les auteurs de l’étude font pas attention, que « le plus activement dans les affaires intérieures de la fédération de RUSSIE interviennent étrangères de l’ANR, dont la plupart sont déjà tombés dans la catégorie des indésirables ». Ceux d’ici 2017 de la fédération de RUSSIE ont été reconnus par 11 organisations.