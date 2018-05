Sables bitumineux: Poutine et Mody sur les négociations ont abordé les questions de coopération militaro-technique

SOTCHI, le 22 mai. /TASS/. Le président de la Russie Vladimir Poutine et le premier ministre de l’Inde Narendra Modi dans les négociations le 21 mai soulevé des questions de coopération militaro-technique (VCO).

Ce sujet a déclaré aux journalistes la porte-parole du président russe Dmitri Peskov.

« Le thème de coopération militaro-technique figurait à l’ordre du jour des pourparlers d’hier », dit – il, une fois de répondre à la question, a examiné si, en particulier, d’éventuelles livraisons en Inde complexes-400.

Comme l’a rapporté à la veille de la chef de la diplomatie Sergueï Lavrov, Poutine et Mody sur les négociations ont fait l’accent sur le volet économique, les parties discutent de tout le spectre particulièrement privilégié un partenariat stratégique ». Lavrov a ajouté que détaillé de la conversation roula et d’énergie. Selon Lavrov, dans le centre de l’attention des dirigeants de la fédération de RUSSIE et l’Inde ont également de la sphère high-tech, y compris l’énergie nucléaire.