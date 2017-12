Сафронков: les états-UNIS ont changé la formulation dans les résolutions du conseil de sécurité des NATIONS unies sur la RPDC par minute avant le vote

Des NATIONS unies, le 22 décembre. /TASS/. La russie, vendredi, a exprimé son mécontentement, comme l’était l’harmonisation américain d’un projet de résolution du Conseil de Sécurité des NATIONS unies visant à durcir les sanctions contre la RPDC. Comme l’a déclaré à l’issue d’un vote, représentant permanent adjoint de la fédération de RUSSIE à l’organisation mondiale de Vladimir Сафронков, la formulation dans le document ont été modifiés par minute avant le vote, afin de tenir compte du point de vue de Moscou et de s’assurer de son soutien.

Le diplomate a noté que l’harmonisation de ces résolutions, bien installés dans les ordres de l’ONU, « en mode artificiels цейтнотов, et les formulations varient en une minute avant le vote ». « L’adoption de la résolution a été rendue possible que par la prise en compte de nos préoccupations, malheureusement, encore une fois à la dernière minute à la suite de prises débilitants de l’effort », a déclaré Сафронков.

Il a précisé que « la dernière minute » les délais d’expulsion nord-coréens de travail pour le pays ont été modifiés d’une année sur 24 mois. « C’est le minimum acceptable pour nous, le temps nécessaire pour résoudre les aspects logistiques des problèmes », a souligné le зампостпреда de la fédération de RUSSIE.

Dans le même temps, il a déploré le fait que « n’a pas été entendu » l’appel de Moscou à impliquer les parties à « éviter une nouvelle escalade de la tension, de réviser les politiques de partage de la pression et l’intimidation ».

Il est rapporté que la Russie a appelé les membres du cs de l’ONU de donner une chance à la diplomatie dans le règlement de la situation sur la péninsule Coréenne. Prenant la parole lors de la réunion Совбеза, Сафронков a plaidé pour « des mesures de завязыванию dialogue politique pour éviter les scénarios catastrophiques, ce qui conduira à des conséquences irréparables ».

« L’option militaire ne donnait pas satisfaction. Nous devons tous, et nous avons tous le devoir de donner la possibilité de travailler de la diplomatie », a souligné le diplomate. Il a appelé les pays « d’abandonner les anciens ont prouvé leur inefficacité des algorithmes de la solution du problème nucléaire de la péninsule Coréenne et de tenter de régler le son à l’aide d’approches créatives ». Selon lui, « l’isolement et la pression » doit céder la place « le dialogue et les négociations ».

Comme l’a déclaré Сафронков, la Russie insiste sur l’exécution n’est pas seulement санкционных dispositions des résolutions Совбеза, mais les points appelant à « politico-diplomatique du conflit » autour de la RPDC. Il a assuré que, à Moscou, à l’écoute de « l’étroite collaboration avec tous les partenaires en vue de régler rapidement l’ensemble des problèmes de la péninsule Coréenne.

Le conseil de Sécurité des NATIONS unies le 22 décembre, a adopté à l’unanimité une résolution visant à durcir les sanctions contre la corée du nord en réponse sur l’étude du pays, le 29 novembre, l’essai d’un missile balistique. Le document introduit de nouvelles restrictions sur les livraisons de pétrole brut et de produits pétroliers, ainsi que l’exige de tous les pays de l’expulser de la corée du nord des migrants de travail dans un délai de 24 mois. La résolution prévoit d’autres de l’enzyme de restriction concernant les importations de corée et de l’équipement industriel, de la machinerie lourde et des véhicules, ainsi que l’approvisionnement de base de la corée du nord à l’exportation des produits.

À l’issue d’un vote зампостпреда de la fédération de RUSSIE a souligné que « санкционные mesures ne s’appliquent pas aux activités des missions diplomatiques à la RPDC, et sur le partage du projet ferroviaire de la Russie et la corée du nord « Hasan Rajin ». En outre, souligné Сафронков, « restriction ne s’appliquent pas aux coréenne de la compagnie aérienne et de la livraison les pièces de rechange ».