Saint-Denis: ils s’introduisent dans un centre de loisirs et agressent trois personnes

Quatre personnes se sont violemment introduites dans un centre de loisirs de Saint-Denis lundi en fin d’après midi avant d’agresser deux animateurs et la directrice.

Quatre personnes cagoulées et armées se sont introduites dans un centre de loisirs de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) et ont molesté deux animateurs et la directrice de l’établissement, a-t-on appris ce mardi de sources concordantes.

« Ils cherchaient une femme »

Les quatre malfaiteurs, armés notamment d’un « pistolet a priori factice », ont fait intrusion lundi vers 18h00 dans un centre de loisirs du quartier réputé difficile du Franc-Moisin, a précisé une source policière.



Selon les premiers éléments, « ils cherchaient une femme. Comme ils ne la trouvaient pas, ils sont allés voir la directrice et l’ont molestée », a détaillé une source proche de l’enquête. Des violences « superficielles » ont aussi été commises sur deux animateurs, a ajouté cette source. Les malfaiteurs ont volé un « téléphone portable et un sac », avant de prendre la fuite.



La ville a mis en place une cellule psychologique, tout comme l’éducation nationale pour les enfants, « heureusement peu nombreux à avoir assisté à l’agression », a précisé la mairie. Laurent Russier, maire PCF de Saint-Denis, doit se rendre sur place ce mardi.