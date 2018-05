Saint-pétersbourg est devenu le siège de l’association de promotion du ballet russe en Chine

SAINT-PÉTERSBOURG, le 22 mai. /TASS/. Saint-Pétersbourg ont choisi le siège de l’Association des relations culturelles internationales, créé avec le but de promouvoir le ballet russe, en Chine et dans d’autres pays. Ce sujet TASS a rapporté mardi le secrétaire général de l’organisation Цици Ge.

« La base de l’emplacement pour notre Association des relations culturelles internationales, sera Pétersbourg. Le siège social sera situé c’est ici », dit – Ge.

L’institution de l’Association a eu lieu dans le cadre de la Première russo-chinois du festival international de la « Saine ballet », qui se déroule à saint-Pétersbourg du 15 au 22 mai et est dédié à la vulgarisation de ballet comme un moyen de maintenir la forme physique chez les personnes de tous âges.

L’association, selon son représentant, traitera de la connexion de la russie et de l’art chinois, y compris l’échange d’œuvres d’art, des expositions, ainsi que par l’organisation conjointe de spectacles d’artistes des deux pays. Lors de ce ballet dans les projets de l’organisation sera préférée. « Pour moi, l’un des objectifs de l’association est de préserver et de la vulgarisation du ballet russe à l’étranger, notamment en Chine. Il sait qui est cette Agrippine Vaganova, et apprécient créé par elle un système d’enseignement », a déclaré la Ste.

Comme dit le président de la société Chinoise de Saint-Pétersbourg Chen Zhigang, dans les plans de l’association – organisation de la formation dans le cadre de la stratégie chinoise « la participation des étrangers », ce qui implique la mise en œuvre dans les établissements d’enseignement supérieur dans la république populaire de CHINE d’éléments du système russe de la formation dans le domaine de l’art. Dans les plans de l’association – création de joint-matériel de formation, l’organisation d’échanges entre les russes et les chinois les établissements de formation, ainsi que la collaboration en matière de concours et de festivals.

Selon le directeur, l’association envisage de coopérer avec les autres pays. « Aujourd’hui, nous menons des négociations avec les pays européens – la France, l’Italie – sur certains des projets de coopération dans le domaine de la culture. Tout d’abord ce sont des projets sur le thème de ballet, mais nous sommes de plus en plus souvent parlons d’un mélange de différents types d’arts et pensons que le mélange sera plus en demande encore pendant de nombreuses années », dit – elle. Le président de l’association nommé artiste du peuple de l’URSS Oleg Vinogradov, depuis deux décennies (1997 – 2001) qui a dirigé la troupe de ballet du théâtre Mariinsky .

Sur le festival

Dans le Premier international franco-chinois du festival de la « Saine ballet » de la part de la république populaire de CHINE ont participé 20 représentants privés et publics des écoles de danse de la province du Hubei, Henan, Shanxi. Le programme de la semaine de l’inspection comprenait les classes de maître classique, caractéristique et historico-être à la danse, la visite du théâtre Mariinsky, la visite des cours dans les écoles les écoles de ballet Pétersbourg, et le concert de gala avec spectacle de chinois et d’artistes russes.