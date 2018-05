Saint-Pétersbourg, le théâtre d’Andreï Mironov commence une tournée à Moscou

MOSCOU, 14 mai. /TASS/. Saint-Pétersbourg, le théâtre Russe de l’entreprise » nom d’Andreï Mironov lundi commence la tournée, dédiée à la 30-ème anniversaire de sa création. Les soumissions aura lieu sur la scène du théâtre jeune public (МТЮЗ), du 14 au 20 mai.

De moscou téléspectateurs présenteront les cinq meilleurs spectacles de théâtre. La tournée débutera avec le spectacle « Petites tragédies » de одноактным les pièces d’Alexandre Pouchkine. En outre, les moscovites et les visiteurs de la capitale pourront voir des spectacles, comme le « chapeau de Paille », « Deux heures dans une noble famille », « le Soldat » et un nouveau travail réalisé par Vlad Furman « Médée » de la mise en grec le mythe tragique de l’amour de Médée et de Jason. Dans le cadre de la tournée passera de sept spectacles.

Selon le service de presse du théâtre, dans les spectacles occupé quelques-uns des meilleurs artistes d’art dramatique de Saint-Pétersbourg, parmi lesquels Pierre Cemac, Alexandre Kulikova, Alexeï Morozov, Eugène Moutons, Nelly Popov, Alexandre des grands-routes, Elena Kalinina, Elena Simonova et Nicolas Smirnov. À Moscou, de saint-Pétersbourg viendront plus de 50 acteurs.

Le créateur et directeur artistique du théâtre du nom d’Andreï Mironov Rudolf Fourmanov note que la tournée à Moscou, ont une importance particulière. « Au cours des cinq dernières années, nous avons ici pour la troisième fois, avec de grands spectacles, le théâtre a eu le temps de se former sa propre le public moscovite. Et je suis très ému », – cite les mots de худрука le service de presse.

Saint-Pétersbourg théâtre le nom d’Andreï Mironov a été fondée en 1988, l’année suivante, après la mort de l’artiste. A découvert le théâtre de la mère de l’acteur Maria Mironova. Directeur artistique du théâtre de Rudolf Fourmanov – artiste du peuple de Russie, lauréat du prix du gouvernement de la Fédération de russie dans le domaine de la culture en 2017.