SAINT-PÉTERSBOURG, le 21 mai. /Corr. TASS Oleg Сердобольский/. Un film français киноклассика de Robert Bresson « Condamné à mort s’est échappé pour la première fois présenté lundi dans la version scénique de Saint-Pétersbourg ТЮЗе nom Alexandre Брянцева. La composition de cette киношедевру 1956 a créé le lauréat du « masque d’Or » Dmitri Волкострелов, l’un des plus recherchés après les réalisateurs de la jeune génération.

« Robert Брэссон pour moi n’est pas simplement l’un des plus grands cinéastes du XXE siècle, mais le maître, à la création de laquelle je ressens une sorte d’art de proximité. Et j’ai voulu le transférer artistique méthode dans l’espace du théâtre, essayer de scéniquement incarner une telle nature du jeu. J’étais curieux de veiller à ce que vivent les personnages de cette histoire, comme la caméra sur eux regarde et qu’il voit », – a déclaré Dmitri Волкострелов, prenant la parole avant première à la conférence de presse à Saint-Pétersbourg, le centre de presse TASS.

Dans sa composition scénique réalisateur inclus, outre le film, extraits de livres et de l’interview de Robert Bresson, ainsi que les personnels participants du spectacle, tous les rôles dans lequel les femmes jouent.

Le film « Condamné à mort s’est échappé » raconte l’histoire d’une partie du mouvement de la Résistance lieutenant Фонтена, бежавшего de prison. Selon Волкострелова, « de Fontenay n’a rien d’héroïque, mais il est magnifique humanisme, la foi dans l’homme et la conviction que l’homme est né libre ». Mais le spectacle de cette histoire dramatique ne sera pas reproduite. Comme la plupart des spectacles de Dmitri Волкострелова, son nouveau travail est un regard distancé sur le matériau littéraire, le dialogue avec lui et la conversation sur le sujet.

Sur la scène de l’Assistance c’est déjà la cinquième spectacle de Dmitri Волкострелова, qui apprécie la coopération avec le théâtre pour lui avoir permis la liberté de création.

En partageant ses plans, Dmitri Волкострелов a appelé le travail de deux. L’un d’eux – un laboratoire – est consacré à la 50 ème anniversaire des événements de 1968 à Moscou sur la place Rouge a une démonstration de sept dissidents contre l’entrée des troupes soviétiques en Tchécoslovaquie. Deuxième spectacle – « Perm dieux » – de saint-pétersbourg l’intention de mettre en Perm le Théâtre académique de Théâtre sur le matériel rassemblé ici unique de bois pour le temple de la sculpture, plébiscité par la distribution sur le territoire de la région de Perm, dans le XVII-XIX siècles.