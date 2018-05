Salgado s’attend à un match intéressant entre le Real madrid et Liverpool en finale de la Ligue des champions

Мичел Salgado

KAZAN, le 6 mai. /Corr. TASS Rustam Кильсинбаев/. La finale de la Ligue des champions entre le Real madrid et Liverpool doit se révéler intéressante, puisque les deux équipes jouent l’offensive qu’à l’aller. Une telle opinion TASS a exprimé l’ancien défenseur de l’équipe d’Espagne et le Real Мичел Salgado, a visité le Parc de la coupe du monde de football en 2018 à Kazan.

Salgado a passé au Real madrid 10 saisons (1999-2009), remportant deux fois dans l’équipe de la Ligue des champions. La finale de l’uefa tournoi se tiendra à Kiev le 26 mai.

« Ce sont deux très rapide de la commande, qui en cinq minutes peuvent tout simplement te piétiner, a souligné Salgado. – C’est pourquoi je pense que le match sera très intéressant ».

Salgado est convaincu que le Real madrid a toutes les chances de gagner la finale. « Dans le championnat d’Espagne cette saison pour nous n’était pas très réussi, nous étions loin de rattraper les « Barcelone ». La même situation a été et la Coupe du pays. Mais dans la Ligue des champions, nous avons réussi à gagner ces points forts de l’équipe, que la Juventus et le Bayern. J’espère que nous gagnerons la troisième finale de la Ligue des champions d’affilée et la treizième fois dans l’histoire du club serons les vainqueurs du tournoi », dit – il.

En 2016, le Real madrid en finale de madrid a battu l’Atlético, en 2017-m – turin, la Juventus.