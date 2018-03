Salon de l’Agriculture: un bilan en hausse

Vue du Salon de l’Agriculture, le 24 février 2018 –

GERARD JULIEN / AFP

Près de 672.570 visiteurs ont franchi les portes du 55ème salon de l’Agriculture qui s’achève ce dimanche soir. Un chiffre en hausse par rapport à l’édition précédente.

Le 55e salon de l’Agriculture, qui ferme ses portes dimanche soir, a vu sa fréquentation fortement augmenter avec plus de 50.000 visiteurs supplémentaires en 2018 par rapport à l’année précédente, sans toutefois atteindre le record de 2014. Près de 672.570 visiteurs auront arpenté les allées de la plus grande ferme de France pendant les 9 jours qu’aura duré le salon, selon ses organisateurs.

Le salon avait pâti du climat d’inquiétude après les attentats lors des deux années précédentes et n’avait accueilli que 619.000 visiteurs en 2017, et 611.000 en 2016. En 2015, le salon avait reçu 691.000 visiteurs, et 703.000 en 2014, qui reste à ce jour l’édition record en terme de fréquentation.

40 visites officielles

Comme chaque année, le salon a vu défiler beaucoup d’hommes et femmes politiques: 40 « visites officielles » ont été comptabilisées par les organisateurs, à commencer par le président de la République Emmanuel Macron qui a battu tous les records en y passant plus de 12 heures, le jour de l’inauguration. Après avoir déclaré dans la presse qu’il ne se rendrait pas au salon, le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot a finalement fait le déplacement mardi.

« Le salon, c’est une série d’additions de rencontres positives, émouvantes », a indiqué samedi le ministre de l’Agriculture Stéphane Travert. « J’ai trouvé l’accueil excellent, très respectueux », a pour sa part déclaré le Premier ministre Edouard Philippe à l’issue de sa visite de jeudi.

La prochaine édition du salon de l’Agriculture aura lieu du 23 février au 3 mars 2019.