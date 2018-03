Sam Rockwell a reçu le premier prix du prix « Oscar »

NEW-YORK, le 5 mars. /TASS/. L’américain Sam Rockwell a remporté le prix « Oscar » dans la catégorie « Meilleur acteur dans un second rôle, pour l’accomplissement d’un rôle dans le film « les Trois d’un panneau à la frontière Эббинга, Missouri » (Three panneaux-réclame Outside Ebbing, Missouri). A été annoncé lors de la cérémonie de remise de prix de l’American academy of motion picture arts, qui se déroule dans ces minutes dans le théâtre d’hollywood « Dolby », à Los Angeles. La diffusion en direct conduit diffuseur ABC.

La concurrence de 49 ans Рокуэллу dans la nomination, étaient Willem Dafoe, a avancé pour sa participation dans le film « le Projet « la Floride » (The Florida Project), Richard Jenkins (« la Forme de l’eau », The Shape of Water), Christopher Plummer (« Tout l’argent du monde », All the Money in the World), Woody Harrelson (« les Trois d’un panneau sur la frontière Эббинга, Missouri).

Auparavant, Rockwell a reçu pour ce rôle de la prime de Guilde d’acteurs de états-UNIS, de la British academy of film and television arts (BAFTA) et le « Golden globe ».

Le tableau « les Trois d’un panneau sur la frontière Эббинга, Missouri » raconte l’histoire de la volonté de la femme (interprétée par l’actrice Frances Макдорманд), qui, dans l’amérique profonde essayer de parvenir à une reprise de come dans l’impasse de l’enquête sur le meurtre de sa fille. Макдорманд lancée sur le « Oscar » dans la catégorie « Meilleure actrice ».