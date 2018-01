Sam Rockwell et Nicole Kidman ont reçu les premiers prix un prix « Golden globe »

NEW YORK, le 8 janvier. /TASS/. Sam Rockwell a remporté un Golden globe dans la catégorie « Meilleur acteur dans un second rôle » pour le tableau « les Trois d’un panneau à la frontière Эббинга, Missouri » (Three panneaux-réclame Outside Ebbing, Missouri). A été annoncé lors de la cérémonie de ce prestigieux prix, qui se tient dimanche à Los Angeles (Californie). La diffusion mène diffuseur NBC.

Voir aussi







À Los Angeles, s’est tenue la cérémonie de remise des prix « Golden Globe »



Dans un certain nombre de candidats entraient également Willem Dafoe (« le Projet « la Floride », The Florida Project), Armie Hammer (« Appelez-moi son nom, » Call Me by Your Name), Richard Jenkins (« la Forme de l’eau », The Shape of Water), Christopher Plummer (« Tout l’argent du monde », All the Money in the World).

Le réalisateur de cette oeuvre Martin Макдона a remporté un Golden globe dans la catégorie « Meilleur scénario de long métrage ». Prix dans cette candidature a également contesté Elizabeth Hannah et Josh Singer (« dossier Secret », The Post), Aaron Sorkin (« le Grand jeu », Molly’s Game), Guillermo del Toro et Vanessa Taylor (« la Forme de l’eau », The Shape of Water), Greta Гервиг (« Lady Bird », Lady Bird).

« Trois d’un panneau sur la frontière Эббинга, Missouri » raconte l’histoire de la malhonnêteté et de la négligence de ceux qui en raison de leur profession doit protéger et d’aider les citoyens ordinaires, hésitants et le refus de faire quoi que ce soit. La bande a déjà gagné la récompense de la 74-ème festival du film de Venise (pour le scénario).

Макдона – vainqueur de l’Oscar du court-métrage « Obtenu » (Six Shooter, 2004), il a également été nominé pour ce prix pour son scénario de comédie noire « Profil bas dans Bruges (In Bruges, 2007).

49 ans, Sam Rockwell – vainqueur de la « ours d’Argent Berlin film festival pour le meilleur second rôle dans le film « Confessions d’un homme dangereux » (Confessions of a Dangerous Mind, 2002).

Ses premiers ont reçu des récompenses et des représentantes du beau sexe. Ainsi, Nicole Kidman a remporté le prix de la meilleure actrice dans une minisérie « un Grand petit mensonge » (Big Little Lies). Rachel Броснахэн reçu un prix pour son rôle de premier plan dans la série « the Amazing mrs Meisel » (The Marvelous Mrs. Maisel). Elisabeth Moss a reçu un Golden globe pour son rôle dans une série dramatique « de l’Histoire de la servante » (The Handmaid’s Tale).

James Franco, joué dans le film « le Mont-créateur » (The Disaster Artist), a remporté un Golden globe dans la catégorie « Meilleur acteur dans une comédie ou une comédie musicale ».

Dans le cadre de cette comédie biographique film devint la véritable histoire de la création du film « Bains », que certains critiques appellent le pire film de l’histoire. Dans les rôles principaux à se retirer de lui-même, le réalisateur et son frère Dave Franco.

Prix dans cette candidature a également contesté l’Steve Carell (« Bataille des sexes », Battle of the Sexes), Hugh Jackman (« le plus Grand showman », The Greatest metteur en scène), Daniel Калуя (« Loin », » Get Out) et Энсел Elgort (« Enfant routier », Baby Driver).

Allison janney a remporté un Golden globe dans la catégorie Meilleure actrice dans un second rôle dans le film « Tonya contre tous » ( I, Tonya). Dans un certain nombre de candidats a aussi Mary j. Blige (« la Ferme « Мадбаунд », Mudbound), Hong Chau (« Bref », la réduction de taille), Laurie Metcalfe (« Lady Bird », Lady Bird) et Octavia Spencer (la »Forme » de l’eau, The Shape of Water).

La comédie noire « Tonya contre tous », réalisé par Craig Gillespie – c’est l’histoire de la plus scandaleuse américaine фигуристке Ton Harding. Le rôle principal a chanté Margot Robbie.

Saoirse Ronan a remporté un Golden globe dans la catégorie Meilleure actrice dans une comédie ou une comédie musicale pour son rôle dans le film « Lady Bird » (Lady Bird). La récompense également prétendaient Margot Robbie (« Tonya contre tous », I, Tonya), Judi Dench (« Victoria et Abdul », le Victoria & Abdul), Emma Stone (« Bataille des sexes », Battle of the Sexes) et Helen Mirren (« À la recherche de vacances », The Leisure Seeker).

Gary Oldman a remporté un Golden globe award du Meilleur acteur dans un film dramatique pour son rôle dans le film « Dark times » (the Darkest Hour).

Dans un certain nombre de candidats ont également fait partie de Tom Hanks (« dossier Secret », The Post), Daniel Day-Lewis (« un Fantôme, un fil Phantom Thread), Timothy Шаламе (« Appelez-moi son nom, » Call Me by Your Name) et Denzel Washington (« le Roman Израэл, Esq. », Roman J. Israel, Esq.).

Un film de Joe Wright « Sombres temps » avec Gary Олдманом dans le rôle principal raconte le premier et décisif de l’étape de Winston Churchill au poste de premier ministre du royaume-Uni, a obtenu le pouvoir en cas d’urgence. Les succès de l’armée nazie взбудоражили britannique à la communauté, mais malgré la pression et la peur des autres politiciens Churchill refuse d’aller sur un accord avec Hitler.

La première mondiale du film « Dark times » a eu lieu au festival du film de Telluride le 1er septembre 2017. Phil.

Francis Макдорманд a remporté un Golden globe dans la catégorie Meilleure actrice de film dramatique » pour son rôle dans le film « les Trois d’un panneau à la frontière Эббинга, Missouri » (Three panneaux-réclame Outside Ebbing, Missouri).

Dans cette catégorie, la lutte a également mené de l’actrice Jessica Chastain (« le Grand jeu », Molly’s Game), Sally Hawkins (« la Forme de l’eau », The Shape of Water), meryl Streep (« dossier Secret », The Post) et Michelle Williams (« Tout l’argent du monde », All the Money in the World).