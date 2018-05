Samara a ouvert le musée de Eldar Riazanov

SAMARA, le 19 mai. /TASS/. Le musée du célèbre réalisateur et citoyen d’honneur de Samara Eldar Riazanov, ouvert samedi à samara maison où il vivait avec ses parents dans l’enfance. Pour la cérémonie d’ouverture dans la ville sont venus la veuve du réalisateur Emma Абайдуллина et sa fille Olga Riazanov, se sont réunis des représentants du public et des unions de créateurs, les habitants de la ville.

« Tous qui a musée de l’affaire, de savoir qu’est-ce que d’ouvrir un musée – compte dix ans d’attendre, puis la marche de la chaîne de commandement. Le fait même que le musée s’ouvre à travers 2,5 ans après le départ de l’Eldar Alexandrovitch – c’est un fait tout à fait unique. Je tiens à exprimer la gratitude et l’admiration, la bas je salue tous ceux qui aiment Eldar Karénine, et honore sa mémoire! » dit – Абайдуллина.

Après une cérémonie d’inauguration d’Абайдуллина fracassé l’entrée du musée de la plaque – selon la tradition, le premier jour de tournage du film nécessairement divisée à l’assiette sur le bonheur.

« Je suis extrêmement surprise de voir qu’en si peu de temps ici réussi à créer cette unique des musées de l’espace avec les expositions uniques, des choses. J’ai appris beaucoup de choses sur l’histoire de sa famille après avoir regardé cette exposition », a déclaré aux journalistes, la fille du cinéaste, Olga Riazanov.

Le musée est situé dans l’ancienne ville au rez-de-chaussée d’une maison de 120 rue Frounze. Une place centrale dans l’exposition occupe la salle commémorative de la famille Riazanov, rétablie dans ses frontières initiales, et rempli d’objets, chargés de l’atmosphère de l’époque, quand Ryazanov vécu ici. Ici vous pouvez voir préservé authentique d’un bureau, d’un grand miroir. Sur un cintre dans le couloir accrocher une veste et un chapeau Riazanov.

Les salles du musée sont équipées d’écrans interactifs, sur lesquelles on peut voir scolaires, des albums photos des années 40, les différents documents historiques de l’époque. Dans le coin à l’entrée du musée de la pendaison de payer le téléphone, qui de temps en temps, appelle – отозвавшийся à l’appel, le visiteur entend dans le tube de la voix de Riazanov, lisant ses poèmes.

Le développement du musée

À terme, il est prévu de continuer le développement du musée sur le deuxième et le troisième étage de la maison. Il est prévu que le deuxième étage de l’exposition consacrée à la créativité Riazanov, en tant que réalisateur, écrivain, poète, maître Кинопанорамы ». Au troisième étage du musée sera d’une salle de cinéma de 100 places, d’où seront diffusés des films Riazanov. Ici aussi la recréation des intérieurs et de la situation de films Riazanov: les visiteurs pourront entrer dans l’appartement où s’est déroulée l’action du film « l’Ironie du sort, ou À la vapeur facile! », faire de la clôture avec le héros du film « méfiez-vous des voitures », ou visiter vagonchike de « Ciel обетованных ».

Dans le numéro 120 de la rue Frounze, à Samara, abritait un appartement de la famille A, où le futur réalisateur a passé le premier mois de sa vie. Ici, la famille est rentrée en août 1941, et a passé un an dans l’évacuation. En 2017 près de la maison a ouvert le premier monument de la Russie Эльдару Рязанову.

Eldar Ryazanov est né à Samara, le 18 novembre 1927. En 2012, il a reçu le titre de citoyen honoraire de Samara. En novembre 2015, Eldar Ryazanov, est décédé à Moscou, à 89 ans. Parmi les célèbres peintures du réalisateur – « Carnaval de nuit », « Гусарская ballade », « méfiez-vous de la voiture », « romance Cruelle », « romance », « Garage », « Ironie du sort, ou la vapeur facile », « une Gare pour deux ».