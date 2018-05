Samoilova a félicité le chanteur 麗玲 avec la victoire à l’Eurovision »

MOSCOU, le 13 mai. /TASS/. La chanteuse Julia Samoilova, représentant la Russie à l’Eurovision-2018″, a félicité le chanteur d’Israël 麗玲 (Нетта Барзилай), одержавшую victoire dans le concours avec la chanson Toy (« Jouet »).

« 麗玲! Le gaillard! Je vous félicite pour votre victoire à l’Eurovision! Il est de droit! » écrit Samoilova dimanche à son Instagram.

麗玲! Le gaillard! Je vous félicite pour votre victoire à l’Eurovision! Il est de droit! Je suis heureux! Honnêtement! Merci pour cette superbe expérience, merci pour les gens, pour votre soutien et vos commentaires, en mouvement vers l’avant! Plus loin attend beaucoup de nouveau, d’intéressant: le livre, l’album.. клипскоро… #ЮлияСамойлова #JuliaSamoylova #Eurovision2018 #Евровидение2018 #Russie #France #Allaboard #Portugal #Portugal #Eurovisionsong #iwontbreak #félicitations #winner

La publication de Julia Samoylova/Julia Samoilova (@jsvok) le 12 Mai 2018 à 4:19 PDT

Samedi 麗玲 reçu dans la somme, à l’issue du vote du jury et des téléspectateurs 529 points. La deuxième place avec un score à 436 points était le représentant de Chypre Eleni Фурейра avec la chanson Fuego (« Feu »), le troisième César Sampson de l’Autriche avec la chanson Nobody But You (« Personne d’autre que toi ») et 342 points.

Samoilova à l’issue de la deuxième demi-finale de la compétition n’a pas pu marquer suffisamment de points pour continuer à participer au concours.