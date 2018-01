MOSCOU, 14 janvier. /TASS/. Les enquêteurs de la commission d’Enquête de la fédération de RUSSIE en 10 ans, découvert près de 67 millions de crimes d’antan. Cela a été annoncé dans une interview au « journal Russe » le président de la CCI de la fédération de RUSSIE Alexander Bastrykin.

« Je vous rappelle que lors de la création de la commission d’Enquête en 2007, nous avons pris du parquet de plus de 200 millions de divulguer des affaires pénales. Le développement de la criminalité des unités de l’office a permis de faire un grand pas à ce que ce nombre est réduit. En 10 ans, nos collaborateurs ont pu découvrir près de 67 mille crimes des années passées, les affaires criminelles qui ont été suspendus », dit – il.

Moscou estime que « la division des procureurs de la supervision et de l’effet positif est reflétée sur le titre préliminaire ». « La vigueur du code de procédure pénale permet au procureur de manière efficace et en temps voulu à des violations de la loi commises dans le cadre d’une enquête préliminaire, la réalisation de leur élimination. Par conséquent, atteint l’équilibre de la procédure de l’autonomie des organismes d’enquête et les autorités de poursuite est optimale pour la prise de décisions responsables dans l’exercice des pouvoirs dans le domaine de la procédure pénale », a assuré Moscou.

Il est rapporté que, grâce aux enquêteurs du royaume-uni en 2017, le poids spécifique des mesures provisoires de réparation s’élève à 71,7%, soit 64 milliards de roubles. Envoyé dans les tribunaux de plus de 90 millions de procédures pénales, y compris les 6 mille affaires de corruption, de 7 des milliers de cas sur les affaires de crimes de guerre à l’égard des mineurs et de 14 mille affaires de crimes économiques.

Cosmique de la prise de vue

Moscou a déclaré que Le comité d’instruction utilise l’espace étudié pour enquêter sur les crimes.

« Une autre direction, que nous développons, c’est utiliser les possibilités de l’espace de tir lors d’une enquête sur des crimes. Nous avons déjà accès à un certain nombre de ressources de stockage de données de télédétection de la Terre, contenant le matériel de prise de vue y compris les engins spatiaux », dit – il.

Moscou a expliqué que les documents demandés lors de l’enquête économique et de la criminalité environnementale. « Les images à plusieurs reprises ont contribué à établir les circonstances de la commission des infractions punissables de la preuve pénale, servi incontestable de la réfutation de protection des versions des suspects et des accusés », a déclaré Moscou.

Chapitre SC a signalé que, dans certains cas, les données des satellites aidé à définir les dimensions des dommages en cas d’urgences. Cette pratique a été appliquée, par exemple, lors d’une enquête sur des affaires pénales du fait de la destruction par l’incendie des maisons d’habitation dans la région de Krasnoïarsk et de la région de Volgograd en 2017.

Bastrykin dit que les enquêteurs ont unique de l’équipement et passent de 24 types de complexes de haute technologie d’experts de la recherche – de génétique moléculaire, informatique, technique, d’information et d’analyse, фоноскопических, psychophysiologiques et d’autres. Chaque année, les experts SC assurent plus de 30 milliers d’expertise et de recherche. Sur la prise en compte des données de l’ADN dans le comité d’Instruction sont composés de plus de 16 milliers de profils génétiques, sélectionnés selon les résultats de l’étude des traces pénale. Plus de 2 mille ajouté en 2017.

En outre, le royaume-uni a mis en œuvre dans des pratiques matérielles et logicielles complexes, permettant d’extraire des informations avec des appareils électroniques et de les analyser. « Grâce à des criminologues de l’affaire pénale contre l’ancien chef de la République de Mari-El Leonid) au cours de l’inspection saisis d’appareils électroniques a également réussi à localiser et de récupérer les données supprimées d’intérêt pour l’enquête », – a déclaré à Moscou.