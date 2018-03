Schaerbeek: le bourgmestre Clerfayt va dévoiler la liste des collaborateurs de cabinets

Transparence à tous les étages! A Schaerbeek, on a décidé de dévoiler au public le nom des collaborateurs qui composent les cabinets du bourgmestre et des échevins. Une note devrait être déposée mardi prochain lors du collège. La diffusion se fera ensuite sur le site internet de la commune.

Le 21 février dernier, dans l’émission « A votre avis » sur La Une, Claude Archer, du mouvement Transparencia, déclarait faire face à des réticences de la part de plusieurs communes. L’une d’elles, Schaerbeek, refuserait à ses bénévoles, a-t-il déclaré, de dévoiler le nom et le nombre des membres des cabinets.

La liste depuis 2012

Faux, répond à la RTBF le chef de cabinet du bourgmestre Bernard Clerfayt (DéFI). « Nous voulons jouer la transparence totale, nous n’avons rien à cacher », indique Marc Weber. « Mais Transparencia nous demande de dévoiler la liste des collaborateurs de cabinets depuis 2000. Ce qui est compliqué à réaliser, cela demande du temps et quelques recherches pour trouver qui a travaillé où et quand. Par contre, nous pouvons déjà le faire en remontant jusqu’à 2012, soit le début de la dernière législature. »

Le travail de recherche a été réalisé et proposera les informations suivantes: le nom de chaque collaborateur, le ou les cabinets auquel il est attaché ainsi que la méthode de sa rémunération. « Nous ne donnerons pas le salaire du collaborateur, pour des raisons de respect de la vie privée et parce que les situations salariales diffèrent d’une personne à l’autre (avec des enfants ou non, isolée ou mariée)… Mais nous indiquerons son barème. »

Six collaborateurs pour le bourgmestre

On apprendra ainsi que le cabinet du bourgmestre Bernard Clerfayt compte cinq personnes (plus une chargée de liaison police-commune rémunérée par la zone de police) et que le chef de cabinet est à un niveau A6.

Au niveau régional, communautaire et fédéral, la diffusion de la liste des personnes qui composent les cabinets de ministres est une pratique ancienne. Au niveau communal, rares sont les autorités qui jouent déjà le jeu de la transparence. En interpellant les communes, Transparencia tente de lever le voile sur ces zones d’ombre.