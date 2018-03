Schaerbeek: voici l’audit sur la gestion des ASBL communales

Ce vendredi, le bourgmestre de Schaerbeek Bernard Clerfayt (DéFI) va présenter à la presse le contenu de l’audit relatif à la gestion des ASBL communales. Dévoilé en partie par Le Soir en début de semaine, cet audit a été réalisé par le bureau d’avocats VDELEGAL, le même sollicité par la Ville de Bruxelles pour auditer l’ASBL GIAL.

La RTBF a pu mettre la main sur l’audit schaerbeekois. Que dit le document? Pas de révélations fracassantes. Si ce n’est un certain laisser-aller dans la mise à jour des statuts de ces structures, la clarification des relations avec la commune ou encore des comptes annuels qui manquent à l’appel.

Comptes non déposés

Exemple avec l’Académie des arts et de Musique qui doit déposer ses comptes au greffe du tribunal de commerce. Idem pour Partenaire pour l’Enfance, Parentalité et Santé à Schaerbeek, Crèches de Schaerbeek (comptes non déposés depuis 2012), Renovas (depuis 2006!). Pour l’ASBL Aides aux familles de Schaerbeek et la Maison Autrique, l’audit recommande de clarifier les règles de mise à disposition des locaux par la commune.

L’ASBL Sport 1030 (ex Bains communaux du Neptunium) est l’une des plus importantes de la commune avec une dotation de 610 000 euros par an. Reste que dans ses statuts, la liste de ses membres n’a pas été actualisée depuis 1981. VDELEGAL demande aussi une révision des statuts quant à l’objet de l’association.

Pour plusieurs associations, l’audit recommande également de clarifier la mise à disposition de membres du personnel communal, souvent imprécise.

Le cabinet du bourgmestre précise qu’il s’agit là d’un audit provisoire et qu’une analyse plus pointue doit encore être fournie.

Mercredi soir, au conseil communal, opposition PS, PTB et MR avaient réclamé la publicité de ce rapport. Ce sera chose faite ce vendredi.