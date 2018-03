Schwarzenegger peut visiter l’Oural et de la Sibérie, dans le cadre de la tournée de la fédération de RUSSIE

Arnold Schwarzenegger

© AP Photo/Francois Mori

EKATERINBOURG, le 6 mars. /TASS/. Arnold Schwarzenegger, a effectué le rôle de chef de la Tour de londres dans la bande de film « Wii-2. Le mystère de l’Impression du dragon » co-production de la Russie et de la CHINE, peut assister à Ekaterinbourg et Novossibirsk dans le cadre d’une tournée nationale.

Ce mardi TASS a rapporté le producteur du film Alex Петрухин.

« Nous avons prévu de visiter le pays, et juste en train de discuter, où visiter et quelles sont les premieres. Il [Schwarzenegger], bien sûr, il ya un seul désir, à Moscou, et il a très envie de voir la Sibérie. Je lui ai dit de commencer avec de l’Oural, c’est-à commencer d’ici, à Ekaterinbourg, puis à Novossibirsk. Maintenant la décision », – a déclaré l’interlocuteur de l’agence.

Précédemment rapporté que le film prévoient de sortir en août 2018. C’est une première dans l’histoire des relations russo-chinois long-métrage. Directeur De La Photographie – Oleg Steptchenko. Le budget de la bande de $48 millions de

Le film « Wii », réalisé par Oleg Steptchenko, réalisé conjointement par la Russie, le royaume-uni, l’Allemagne, l’Ukraine et la république Tchèque, a été publié en 2014. Il est en partie basée sur le roman éponyme de Nicolas Gogol, ainsi que sur le travail de cartographe français de Guillaume Левассера de Боплана. Selon l’histoire de la peinture britannique cartographe Jonathan Green dans l’exécution de Jameson Fleming se déplace à travers l’Europe à l’Est et devient membre d’un des événements гоголевского « Wii ». Dans la deuxième partie, le personnage tombe dans la Chine, dans le troisième film dans l’Inde.

Dans le nouveau film Green reçoit de Pierre de la Première commande pour la fabrication de cartes de l’Extrême-Orient de la Russie. Lui encore une fois d’un long chemin qui le mènera à la Chine.