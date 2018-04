BRUXELLES, le 9 avril. Le film « Scythe » réalisateur russe Rustam Мосафира inclus dans le programme compétitif du festival International du cinéma fantastique (BIFFF), qui à la 36e fois se déroule à Bruxelles du 3 au 15 avril. Cela a été rapporté par le service de presse de l’inspection.

« Ce film épique – l’un des plus grands russes hits 2018. Entouré de l’attention des critiques, « Scythe » n’était même pas terminé, quand il est déjà vendu à l’international. Lors de la visualisation des bandes, certains pensent à propos de « l’Apocalypse » (Apocalypto, 2006), d’autres considèrent qu’il le digne successeur de Gladiateur (Gladiator, 2000). Nous BIFFF considérons ce film comme le visuel de l’imagination de russe d’un lointain passé », souligne la bande Мосафира comité d’organisation du festival à Bruxelles.

BIFFF prépare chaque année un riche programme, qui comprend plus de 100 modèles différents genres. Le prix principal du festival « le corbeau d’or », qui est décerné à la meilleure des bandes. Les gagnants dans les catégories obtiennent la « silver crow ».

Des films de Russie tombent dans un programme compétitif de l’inspection n’est pas chaque année, mais les russes et les peintures ont déjà laissé leur empreinte dans l’histoire du festival. En 1983, le possesseur du Grand prix de la revue est devenue la bande de « la chasse Sauvage du roi Стаха » (1979) réalisé par Valeria Рубинчика, de droit, revendique le titre de la première soviétique mystique de thriller. Et en 2005, le deuxième prix du festival a remporté la peinture « la ronde de Nuit » (2004) de Timur Bekmambetov. Dans l’affiche du forum figuraient aussi « Méchants des cygnes » de Constantin Лопушанского et « Spadassin » Philippe Jankowski.