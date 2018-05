Sébastien Remacle et Olivier Gilain, votre nouveau réveil matin

Sébastien Remacle a étudié à Liège, mais il vit où il est né, à Malmedy. Un lieu qui lui correspond, pour son folklore, son carnaval, sa nature et sa culture. Et tout cela ne l’a pas empêché de traverser tous les matins, dès l’aube, une partie de la Belgique, pour se glisser aux côtés des auditeurs namurois et brabançons. Neuf ans de passion pour l’info régionale, qu’il a souhaité affiner encore, en se consacrant entièrement aux habitants du Brabant Wallon. Cette province aux mille visages, il l’a apprivoisé jour après jour. Il en connaît les coins et recoins, et la trouve aussi séduisante dans son aspect rural, petits villages et zones agricoles, que dans ses zones urbaines.

Olivier Gillain vit aujourd’hui près de Florennes, à Thy-le-Baudouin, mais il a passé 44 ans en Brabant Wallon, province où il a fait toutes ses études. Après avoir occupé le fauteuil de « Quoi de neuf », de « Faut pas chercher » avec Maureen Louys et d' »Aller-retour » Namur, Luxembourg et Brabant Wallon, il revient à ses premières amours, la proximité, et dans un lieu qui lui est cher. Là où il a appris à marcher, à faire du vélo, et à découvrir la vie nocturne. Avec un humour qui lui est très personnel, Olivier est chargé de vous mettre tous les matins, de bonne humeur.