Selon un sondage, 77% des Français ont une mauvaise image du PS

Seuls 20% des Français déclarent avoir une bonne image du PS. Photo d’illustration –

STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Alors que les quatre candidats au poste de Premier secrétaire du Parti socialiste doivent s’exprimer au cours d’un débat mercredi, un sondage met en exergue le déclin du parti aux yeux des Français.

C’est un coup dur de plus pour le PS. Selon un sondage Harris Interactive pour RTL, Le Figaro et LCI publié ce mardi, seuls 20% des Français affirment avoir une bonne image du parti. A l’inverse, 77% estiment en avoir une plutôt mauvaise (41%), voire très mauvaise (36%).

Le PS peut toutefois se rassurer en consultant les réponses de ses partisans, puisque 78% d’entre eux ont déclaré en avoir une bonne image, dont 18% une « très bonne image ». Toujours concernant la perception, les expressions les plus citées spontanément par le panel pour décrire le parti sont « rien », « dépassé », « socialiste » ou encore « aucun ». On trouve également les mots « inexistant », « mort », « nul » et même « incompétent » dans la liste.

Le Foll favori

Les résultats de cette enquête, réalisée les 5 et 6 mars auprès de 1598 personnes, nous apprennent également que les Français sont 21% à souhaiter que le Parti Socialiste joue un rôle plus important à l’avenir, mais que seuls 11% d’entre eux pensent que le parti occupera ce rôle.

Enfin, 79% des sympathisants socialistes espèrent voir leur parti s’allier avec d’autres formations, notamment avec celle de Benoit Hamon Génération.s (48%), Europe-Ecologie-Les-Verts (43%), le PCF et La France Insoumise (25% chacun).

Les quatre candidats au poste de Premier Secrétaire du PS – Stéphane Le Foll, Olivier Faure, Luc Carvounas et Emmanuel Maurel – doivent tenir un débat télévisé ce mercredi. Si les Français interrogés avouent pour la majorité (80%) avoir une trop faible connaissance de ces personnalités pour pouvoir donner leur avis, 14% d’entre eux estiment que Stéphane Le Foll est le candidat qui tiendrait le mieux ce rôle (38% chez les sympathisants PS). Il devance ainsi Olivier Faure, qui ne récolte que 5% d’opinions de sympathisants en sa faveur.