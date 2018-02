Sotchi, le stade de Фишт »

SOTCHI, le 27 février. /TASS/. Les représentants de toutes les 32 nations participantes de la coupe du monde de football en Russie se réuniront à l’atelier le mardi et le mercredi à Sotchi. L’équipe une dernière fois avant le début du tournoi, discuter de la préparation et de la variété de rglement des questions à une table avec les représentants de la fédération Internationale de football (FIFA) et le comité d’organisation.

Sotchi se rendra à 13 entraîneurs préfabriqués Oge Харейде (Danemark), Carlos Queiroz (Iran), Хеймир Хадльгримссон (Islande), Hervé Renard (Maroc), Juan Carlos Osorio (Mexique), Gernot Rohr (Nigéria), Fernando Santos (Portugal), Stanislav Tcherkesse (Russie), Aliu Cissé (Sénégal), Mladen Крстаич (Serbie), Дидбе Deschamps (France), Vladimir Petkovic (Suisse) et Janne Andersson (Suède). Le reste de l’équipe seront présentés par les assistants entraîneurs et représentants de l’état-major administratif.

Ouvrira l’événement, qui aura lieu dans un local fermé pour le mode MÉDIAS, le secrétaire général de la FIFA Fatma Samura.

Pour les journalistes sera organisé une tournée de presse sur les installations du parc Olympique avec l’adjoint au maire de Sotchi Sergey Yurchenko. Également pour les représentants de la presse sera organisée visite du stade « Фишт », sur laquelle ils seront accompagnés par le ministre des sports de la région de Krasnodar Ludmila Chernoff.

Mercredi aura lieu la communion des journalistes des équipes dans la zone mixte, ainsi que la clôture de l’atelier.

Dans le championnat du monde prendront part préfabriqués de l’Australie, d’Angleterre, d’Argentine, de Belgique, du Brésil, d’Allemagne, du Danemark, de l’Égypte, de l’Iran, de l’Islande, l’Espagne, la Colombie, le Costa Rica, Maroc, Mexique, Nigéria, Panama, Pérou, philippines, Pologne, Portugal, Corée du Sud, Russie, Arabie Saoudite, Sénégal, Serbie, Tunisie, Uruguay, de la France, la Croatie, la Suisse, la Suède et le Japon.

Poursuite de l’inspection des stades

Après le séminaire se tiendra la réunion du conseil du comité d’organisation de la « Russie-2018 », sous la direction de son président Alexei Sorokin.

Le premier mars à Sotchi lance la deuxième phase final de la visite d’inspection de la FIFA et le comité d’organisation des stades du tournoi. Le vendredi Sorokin et le directeur du département de la FIFA sur le déroulement de la compétition et des activités Colin Smith se rendra à Rostov-sur-le-Don, le samedi de Kazan.

Le championnat du monde aura lieu dans 11 villes de la Russie du 14 juin au 15 juillet.