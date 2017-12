Seraing: CMI achète 57% des parts du groupe français CIM

Le sérésien CMI annonce avoir acheté 57% des parts du groupe français CIM. Le sérésien est un spécialiste de la maintenance industrielle. Il fabrique aussi des locomotives et fournit des services aux sociétés de transport ferroviaire et urbain.

Son quasi-homonyme français CIM est actif dans le même domaine : « fourniture de matériel roulant et de voiries, conception et fourniture d’attelages automatiques et d’équipements de maitnenance ainsi que d gestion de grands projets ferroviaires et de transport urbain. »

Les deux sociétés CMI et CIM sont complémentaires, mais leurs chiffres d’affaires ne sont pas à la même échelle: 55 millions d’Euros pour le français CIM, 1,2 milliard pour le belge CMI.