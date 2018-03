Seraing: un appel d’offres pour construire l’Eros Center et le financer: 7 millions €

A Seraing, c’est ce mois-ci que sera finalement lancé l’appel d’offres pour la construction de l’Eros Center. Prévu l’année passée, l’appel d’offres avait pris quelques mois de retard. En cause: la découverte sur le site, de pollution des sols par des boues de voiries. Depuis, toutes les autorisations ont été obtenues.

« L’Immobilière publique » porte le projet des 34 salons de prostitution

Lancé par l’intercommunale « L’Immobilière publique », l’appel d’offres portera d’abord sur la construction d’un bâtiment de 2000 mètres carrés. Il comportera 34 chambres. Alain Mathot, bourgmestre de Seraing: « c’est un bâtiment assez moderne, de forme ovale, avec des salons qui permettent aux clients de faire un choix. Le parking est en dessous du bâtiment pour les personnes qui y travaillent, celui des clients est à l’extérieur pour éviter les contacts en dehors des contacts professionnels. Au centre du bâtiment, il y a un espace de détente pour permettre aux personnes de s’échapper quelques instants de leur métier. »

L’Eros Center devrait à terme s’autofinancer

L’appel d’offres porte sur le choix du constructeur du bâtiment. Mais aussi sur l’investisseur public qui financera par un prêt, non seulement la construction mais aussi le rachat des terrains à la ville et le payement de l’architecte du projet. Montant total estimé: 7 millions d’euros. Pour le bourgmestre de Seraing, le fonctionnement de l’Eros center -qui sera confié à l’asbl GECES- devrait ensuite permettre de rembourser les sommes investies et donc à terme, ne rien coûter à la ville. Début des travaux prévu en décembre pour une ouverture annoncée de l’Eros Center en 2020.