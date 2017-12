Sergey Svetlakov a révélé le secret de l’avenir de la série de film « arbre de noël »

Sergey Svetlakov sur un plateau de tournage du film « l’arbre de noël de nouvelles »

© La compagnie de cinma Bazelevs/TASS

MOSCOU, le 21 décembre. /TASS/. La sixième partie кинофраншизы « arbre de noël » film « de l’arbre de noël nouveaux » sort en salles en russie à la veille de la nouvelle, en 2018. Selon la tradition, le public est invité à aller dans plusieurs villes de la Russie, où les héros du film avait déjà fait se préparent à rencontrer la fête du nouvel an et carillon dans le cercle des proches et faire plus chers désirs. Mais, comme toujours, quelque chose ne va pas…

Sur les surprises de l’intrigue de noël de la comédie « de l’arbre de noël de nouvelles » TASS a raconté l’acteur, animateur de télévision, Sergueï Svetlakov, qui a joué dans les six films de rôle Genis.

Le film redonne vie Nagiev

Svetlakov avant премьерным projection du film à Ekaterinbourg (il est passé le 9 décembre) a indiqué que sa participation au tournage de la sixième série a été remise en question.

« Mais de nombreux fans « Arbres de noël » sont si friands de Eugne dans son exécution, qu’ils ne sont pas déjà à un autre acteur dans ce rôle », a déclaré Svetlakov.

Les nouveaux « Елкам » rejoint Dmitry Nagiev. Sa storyline dans le nouveau film ressemble « à une guirlande de noël, ce qui ravit les yeux », estime Svetlakov. « Mon point de vue, l’émergence de Nagiyev très animé le film. Les gens réagissent bien et le rire », affirme l’acteur.

La nouvelle année à l’automne de décembre

L’acteur est sûr que, pour préserver la popularité des « Arbres de noël » ont besoin de nouveaux genres. Par conséquent, le producteur de Timur Bekmambetov envisage de кинофраншизы faire une série qui marche depuis l’automne jusqu’à la Nouvelle année, a révélé le secret de Svetlakov. Cependant, il n’a pas précisé si les téléspectateurs verront à nouveau dans son rôle Genis. Bekmambetov publiquement que a parlé des plans de retirer la série.

Voir aussi







« L’arbre de noël nouveaux » sortiront dans la location 21 décembre 2017



« À mon avis, ces « arbres de noël » vraiment de nouvelles, parce qu’il y a de nouveaux personnages dans une plus grande mesure, de nouveaux réalisateurs, la nouvelle création du groupe, ce qui est tout fait. A partir d’une vieille comme une fois, ce que vous ne pouvez pas changer: c’est une vive émotion et un sens de l’émerveillement, un nouvel an de l’effroi, трогательности et tout le reste », a déclaré Svetlakov.

Si le film une longue durée de vie?

Sergey Svetlakov a rappelé que, pour des milliers de russes, il est devenu une bonne tradition des fêtes de fin d’année de marcher sur un « arbre de noël ». Il estime que la nouvelle кинофраншиза pourra prétendre à la gloire de la légendaire beauté de noël réalisé par Eldar Riazanov, « Ironie du sort, ou la vapeur facile! » ou « Carnaval de nuit » avec Lyudmila Gurchenko dans le rôle principal.

« À mon avis, n’est pas nécessairement remplacer quelque chose de quelque chose, vous pouvez habilement jongler. Ceux qui sont nés en URSS, ils ont l’habitude de regarder « l’Ironie du sort… », peut-être pas du début à la fin, faisant ainsi de salades et y compris le son plus fort, en entendant vos morceaux préférés. Il n’est pas nécessaire on doit remplacés les autres », estime Svetlakov.

Selon lui, « ce genre de film, comme « l’Ironie du sort… », il s’avère une fois en 50 ans ».

« Cela arrive rarement, et si cela arrive avec les « arbres de noël », je ne serai heureux », a conclu le Svetlakov.