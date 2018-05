Sergueï Ivanov a demandé MES d’expliquer aux gens que de brûler l’herbe est dangereux et inutile

PRIOZERSK /région de Léningrad/ 5 mai. /TASS/. Le représentant spécial du président de la fédération de RUSSIE sur les questions environnementales, de l’écologie et des transports, Sergueï Ivanov, a appelé dangereux et inutile métier de la combustion de l’herbe sur les terrains.

« Nous, quand volé à Priozersk avec Vladimir Andreevich (Faisceau – chef de la FEMA), nous avons vu de la fumée de la combustion de l’herbe. Expliquez aux gens que vous ne pouvez le faire. C’est très dangereux – se posent les incendies incontrôlés avec d’énormes dommages, y compris pour l’environnement et des forêts », a déclaré m. Ivanov, en vidéo-conférence des chefs régionaux Principaux départements de MES dans le cadre de la découverte des actions de « Pur azur ».

Ivanov a souligné que la combustion de l’an dernier, l’herbe est inutile, que déjà prouvé et les scientifiques. « De la pala de l’herbe nouvelle mieux l’herbe ne pousse pas. Et ce mythe il faut survivre. Et qui de mieux faire, mais le personnel d’urgence », a déclaré le représentant spécial du président.