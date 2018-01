Service fédéral de l’avertit de touristes russes sur l’épidémie de listériose en afrique du SUD

MOSCOU, le 11 janvier. /TASS/. Rospotrebnadzor a averti les touristes russes sur les dangers de la flambée de maladie transmissible listériose en afrique du SUD, il est signalé sur le site du 11 janvier.

« Service fédéral de demande de tenir compte de ces informations lors de la planification d’un voyage », – dit dans le message.

Le flash de la listériose en afrique du SUD, enregistrée en décembre 2017, a coûté la vie à au moins 61 de l’homme. Selon les dernières données, confirmés en laboratoire par 727 cas de maladie. Le plus grand nombre de cas – 442 – enregistré dans la province de Хаутень, où se trouve l’abattoir. C’est ici qu’ont été découverts les agents infectieux.

La listériose est une dangereuse maladie infectieuse, qui est causée par des bactéries listeria. Ils se propagent dans le sol, l’eau et les plantes. Grâce à l’alimentation par les bactéries infectent la volaille et de bétail, et par le biais des légumes et les produits de l’élevage. Un vaccin contre la maladie ne sont pas développés, le traitement est antibiotique.