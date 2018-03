MOSCOU, 1er mars. /TASS/. La société « Severstal » au cours des cinq dernières années, a investi 11 milliards de roubles dans l’amélioration de l’environnement dans la ville de Cherepovets de la région de Vologda, dans des projets environnementaux Череповецкого aciérie (ЧерМК). Ce sujet TASS a rapporté jeudi le service de presse de la société.

Auparavant, le président de la Russie Vladimir Poutine dans son Message à l’assemblée Fédérale, a dit à propos de la lourde atmosphère de l’environnement dans certaines villes, que « les habitants des grands centres industriels vivent dans l’éternel le smog et les semaines sans voir le soleil, comme à Cherepovets, nizhny Tagil, Tcheliabinsk et Novokouznetsk ».

Comme indiqué dans la société « Severstal », au cours des cinq dernières années, la société a déployé beaucoup d’efforts à l’amélioration de la situation écologique dans Cherepovets, où se trouve la clé de la société de production – Череповецкий mtallurgique. « La société a investi dans l’écologique, la direction est d’environ 11 milliards de roubles au cours des cinq dernières années, et continuera à développer. L’investissement « Severstal » à la conservation en 2017 s’élevaient à 2,65 milliards de roubles, en 2018, encore 390 millions de roubles », – a déclaré le service de presse de la société.

Selon la société, la mise en œuvre des projets environnementaux les plus importants parmi lesquels l’acier de construction d’une installation de captage des émissions fugitives de convertisseurs, de la reconstruction d’épuration des gaz minière des fours n ° 1 et cinq газоочисток dans агломерационном la fabrication (Череповецком le combinat métallurgique) – a conduit à l’accumulation de réduire les émissions dans l’atmosphère de 8,4 pour mille tonnes. Grâce à la modernisation de l’équipement au cours des 15 dernières années, principaux indicateurs environnementaux ЧерМК se sont considérablement améliorées: émissions unitaires ont diminué de 30%.

« Nous ne commentons pas globale de la situation écologique dans Cherepovets, car elle est affectée par d’autres facteurs [le transport, les activités des autres entreprises, notamment de l’industrie chimique]. Toutefois, on peut affirmer avec certitude que ces dernières années, même visuellement environnement Cherepovets a changé pour le mieux. Ceci est confirmé par les données d’experts indépendants: depuis 2005, Tcherepovets stable n’est pas inclus dans la liste des villes avec le plus grand niveau de pollution de l’air [conformément à la législation, la surveillance exerce la direction du Nord de la Gestion de l’hydrométéorologie et de surveillance de l’environnement] », – a déclaré dans la société.

Comme indiqué dans une interview avec le TASS, le gouverneur de la région de Vologda Oleg Кувшинников, toutes les grandes compagnies dont les objets sont dans Cherepovets, ont « plusieurs milliards de dollars du programme de réduction des dommages de l’écologie, de réduction des émissions, le passage à fermé водооборотный cycle ». « Bien sûr, le discours du président a sonné la promesse encore plus difficile de travailler sur la mise en œuvre des programmes environnementaux dans les grandes villes industrielles, telles que Tcherepovets. Nous faisons beaucoup pour la réduction des émissions et la protection de l’environnement à Cherepovets », a souligné le gouverneur.